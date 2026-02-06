Vietnam-Laos-Cambodge : Les PM se réunissent pour réaliser les résultats de la rencontre des leaders du Parti

Dans l’après-midi du 6 février, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a tenu une séance de travail avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, afin de mettre en œuvre les résultats de la rencontre entre les dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos.

Les trois Premiers ministres se sont félicités du développement vigoureux et concret de la coopération trilatérale ces derniers temps, contribuant à approfondir davantage les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération globale entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Ils ont affirmé leur volonté de renforcer la coordination dans la garantie de la sécurité nationale, l’édification et le développement de chaque pays ; de maintenir régulièrement les rencontres et contacts de haut niveau sur tous les canaux ; de promouvoir la coopération décentralisée en particulier dans les zones frontalières, et d’intensifier les échanges entre les peuples. Les trois parties sont convenues de mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération signés, de renforcer le partage d’informations et d’intensifier la coordination étroite entre les ministères et les secteurs concernés.

En matière de défense et de sécurité, les trois dirigeants ont convenu de renforcer la coopération dans la protection de la sécurité des frontières et la lutte contre les crimes transnationaux tels que le trafic de drogue, la traite des êtres humains et le blanchiment d’argent. Ils ont réaffirmé le principe de ne permettre à aucun individu ni à aucune force d’utiliser le territoire de leur pays pour porter atteinte à la sécurité des autres.

Sur le plan économique, les trois parties ont convenu de poursuivre l’adoption de politiques et de mesures visant à faciliter et à encourager le commerce, l’investissement et la coopération. Elles ont souligné la nécessité de passer d’une expansion quantitative à une amélioration de la qualité et de l’efficacité ; de renforcer la connectivité entre les trois économies, en faisant de l’infrastructure de transport, de la logistique et des postes-frontières un axe de percée. Elles ont également convenu de faciliter le commerce, l’investissement et le tourisme, de promouvoir l’intégration des chaînes de valeur, de valoriser les avantages comparatifs de chaque pays et de dynamiser le tourisme, notamment à travers l’initiative « Un voyage, trois destinations ».

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (gauche) a tenu une séance de travail à Phnom Penh avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone. Photo : VNA

Les Premiers ministres du Laos et du Cambodge ont partagé l’analyse du Premier ministre Pham Minh Chinh, identifiant cinq domaines de percée pour la période à venir : les transports, l’énergie, l’éducation et la formation, le tourisme, et la connectivité des jeunes.

Évoquant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les trois Premiers ministres ont convenu de renforcer l’échange d’informations et le soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux, ainsi que de coopérer avec les autres pays membres pour bâtir une Communauté de l’ASEAN solidaire et forte, affirmant son rôle central dans le maintien de la paix, de la stabilité et dans la promotion de la coopération et du développement régionaux.

Les trois Premiers ministres sont également convenus de poursuivre une coordination étroite afin de consolider la confiance entre les pays du Mékong, de concentrer les ressources sur le développement, de faire face aux défis non traditionnels et aux risques potentiels, tout en maintenant la coopération entre les pays du Mékong et leurs partenaires de développement. - VNA/VI