Vietnam-Kazakhstan : vers un corridor de connectivité économico-financière

Le vice-Premier ministre permanent du Vietnam, Nguyen Hoa Binh, a entamé le 2 février sa visite de travail au Kazakhstan. Dès la première journée de son déplacement, le dirigeant vietnamien a rencontré avec le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale du Kazakhstan, Serik Zhumangarin.

Les deux parties ont axé leurs échanges sur les contenus concrets visant à mettre en œuvre le cadre du Partenariat stratégique récemment établi entre les deux pays à l’occasion de la visite du secrétaire général To Lam au Kazakhstan en mai 2025.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Serik Zhumangarin a transmis les félicitations chaleureuses du président Kassym-Jomart Tokaïev au secrétaire général To Lam pour le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Il a également formulé des vœux de réussite pour l’organisation des élections des députés à la 16e Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires de tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, prévues en mars prochain.

Le vice-Premier ministre Nguyen Hoa Binh et la délégation gouvernementale inspectent le Centre financier international d'Astana. Photo : VNA.

Le Kazakhstan a exprimé sa confiance dans la capacité du Vietnam à atteindre prochainement ses deux objectifs centenaires et à rejoindre le groupe des vingt économies émergentes les plus performantes.



De son côté, Nguyen Hoa Binh a exposé les grandes orientations et politiques étrangères du Vietnam pour la période à venir. Pour réaliser les objectifs de développement national dans la nouvelle ère, le Vietnam identifie la création d'un centre financier international comme un nouveau moteur essentiel pour une croissance rapide et durable. Dans cette optique, les deux dirigeants ont validé plusieurs propositions de coopération bilatérale. Sur le plan commercial, les deux pays prévoient de fonder le Conseil d’affaires Vietnam-Kazakhstan en 2026 afin de dynamiser le volume des échanges. Serik Zhumangarin a souligné que le Kazakhstan est prêt à devenir la "porte d’or" permettant au Vietnam d’accéder aux marchés d’Asie centrale et d’Europe, tout en espérant que le Vietnam jouera un rôle de passerelle stratégique similaire pour le Kazakhstan vers l’Asie du Sud-Est.

La partie kazakhe envisage l’ouverture d’un consulat à Hô Chi Minh-Ville ainsi que l’organisation d’une Semaine de la culture kazakhe au Vietnam, à l’occasion de la réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération scientifique et technologique. Par ailleurs, les deux pays ont réaffirmé leur soutien mutuel au sein des organisations internationales.



Nguyen Hoa Binh a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les échelons, notamment à haut niveau, afin de consolider le socle politique indispensable à l’élargissement de la coopération, des secteurs traditionnels vers des domaines tels que la technologie, la transition verte, la transformation numérique et la finance.



Concernant la synergie entre les deux centres financiers, Nguyen Hoa Binh a émis le souhait de promouvoir les liens entre les autorités de régulation, les bourses, les émetteurs et les investisseurs des deux pays. Le vice-Premier ministre kazakh a affirmé sa volonté de faciliter la coopération entre le Centre financier international d'Astana (AIFC) et le Centre financier international du Vietnam, tout en partageant ses expériences en matière de développement institutionnel. Le même jour, Nguyen Hoa Binh a effectué une visite à l'AIFC, appelant à la mise en place d’un corridor de connectivité financière interrégional.



En outre, il a rencontré Nurlan Zhakupov, PDG du Fonds souverain Samruk-Kazyna, pour stimuler la connectivité entre les communautés d’affaires des deux pays, notamment dans les secteurs recelant encore un important potentiel de coopération. -VNA/VI