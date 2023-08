Vietnam-Kazakhstan: entretien à Hanoï entre les deux présidents

Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev effectue une visite officielle au Vietnam du 20 au 22 août 2023, sur invitation de son homologue vietnamien Vo Van Thuong.

Entretien entre le président Vo Van Thuong et le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Photo: VNA

Lundi matin, le 21 août, après la cérémonie d'accueil organisée solennellement au palais présidentiel, à Hanoï, le président Vo Van Thuong s'est entretenu avec son homologue kazakh.

Lors de l'entretien, les deux dirigeants ont apprécié les évolutions positives dans la coopération économique, commerciale et d'investissement, notamment la mise en œuvre efficace de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEEA) dont le Kazakhstan est membre depuis 2016.

Les deux parties ont exprimé leur désir de promouvoir la coopération en matière d'investissement en renforçant l'échange d'informations sur le climat des affaires, les opportunités d'investissement et en créant des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays accèdent aux marchés de l'autre.

En outre, elles ont déclaré souhaiter étudier la possibilité d'établir des coentreprises dans les domaines où les deux parties peuvent accélérer leur coopération tels que textile-habillement, transformation alimentaire Halal, produits aquatiques etc. pour approvisionner le marché d'Asie centrale.

Les deux dirigeants ont convenu d'étendre leur coopération dans des domaines potentiels tels que les transports, l'éducation et la formation, la culture, les sports, le tourisme, la finance, la banque et la haute technologie.

Les deux chefs d'État se sont félicités de l'ouverture d’une ligne aérienne directe entre le Vietnam et le Kazakhstan en octobre 2022.

Ils se sont déclarés convaincus que la signature de l'accord bilatéral d'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires et du protocole d'accord dans le domaine du tourisme contribuerait à renforcer la coopération touristique et les échanges entre les deux peuples.

Lors de l’entretien, les deux dirigeants ont discuté d’un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun, et ont partagé des points de vue sur le règlement des différends dans la région et dans le monde par des moyens pacifiques et sur la base du droit international.

Le président Vo Van Thuong a remercié le président et l'État du Kazakhstan pour leur attention et la création de conditions favorables pour que la communauté vietnamienne vive, étudie et travaille de manière stable au Kazakhstan.

A cette occasion, le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev a cordialement invité le président Vo Van Thuong à effectuer prochainement une visite officielle au Kazakhstan. Le président Vo Van Thuong l'a sincèrement remercié et a accepté avec plaisir cette invitation.

Après leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature d'un certain nombre de documents de coopération, dont l’Accord sur l'extradition des personnes condamnées, l’Accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, le Plan d'action conjoint pour promouvoir la coopération économique et commerciale au cours de la période 2023 - 2025, le Protocole d'accord sur la coopération dans le domaine du tourisme, le Protocole d'accord entre la Télévision nationale du Vietnam (VTV) et l'agence Khabar.