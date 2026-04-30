Vietnam-Japon : vers de nouveaux piliers de coopération importants

Les 15 et 16 novembre 2025, au site touristique national de Tam Chuc, dans la province de Ninh Binh, s’est tenu le Festival d’échanges culturels bouddhiques Vietnam-Japon. Photo : VNA

À l’invitation de son homologue vietnamien, Le Minh Hung, la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, effectuera une visite officielle au Vietnam du 1er au 3 mai 2026.



Cette visite contribuera à approfondir et à définir de nouveaux piliers importants des relations Vietnam-Japon, ouvrant de nouveaux espaces de coopération répondant aux intérêts concrets des peuples des deux pays.



Le Vietnam et le Japon ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 21 septembre 1973. Au cours de plus de 50 ans de développement, les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays n’ont cessé d’être consolidées et étendues dans tous les domaines.



Le cadre des relations bilatérales a été progressivement élevé, passant de « Partenariat fiable et stable à long terme » (2002) à « Partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie » (2009), puis à « Partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie » (2014), et enfin à « Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde » (novembre 2023).



Les deux pays maintiennent régulièrement des échanges et des contacts à tous les niveaux, fondés sur une forte confiance politique. Parallèlement, ils coopèrent étroitement et efficacement dans les forums régionaux et internationaux, notamment aux Nations unies, dans le cadre de l’ASEAN+, de l’APEC et de l’ASEM, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement en Asie-Pacifique.

Le 2 avril 2026, le navire Asahi de la Force maritime d’autodéfense japonaise a accosté au port de Tien Sa, entamant une visite d’amitié de quatre jours (du 2 au 5 avril) dans la ville de Da Nang. Photo : VNA



Le Japon est actuellement le premier bailleur d’aides publiques au développement (APD), le premier partenaire en matière de coopération de main-d’œuvre, le troisième investisseur et le quatrième partenaire commercial et touristique du Vietnam.



Les échanges commerciaux bilatéraux connaissent une croissance stable, atteignant environ 52 milliards de dollars en 2025, soit une hausse annuelle de 11 %. En janvier 2026, le commerce bilatéral s’est élevé à 4,87 milliards de dollars, en hausse de 27,7 % sur un an.

Le 5 juin 2025, Vietrisa, en coordination avec la société Trung An, dans la ville de Can Tho, a organisé la cérémonie d’exportation vers le Japon d’un premier lot de 500 tonnes de riz sous la marque « Riz vietnamien vert à faibles émissions ». Photo: VNA



En matière d’investissement direct étranger (IDE), à fin janvier 2026, le Japon comptait 5.722 projets en vigueur au Vietnam, pour un capital total de 78,9 milliards de dollars, se classant au troisième rang parmi 153 pays et territoires investisseurs. Le Vietnam comptait 132 projets d’investissement au Japon, pour un capital total enregistré de 47,2 millions de dollars, se classant au 33e rang parmi 85 pays et territoires de destination des investissements vietnamiens à l’étranger.



Le Japon est également le principal fournisseur d’aide publique au développement (APD) au Vietnam, avec un montant total de prêts d’environ 2.550 milliards de yens (soit plus de 23 milliards de dollars) à la fin de l’exercice 2025.



Outre l’économie et le commerce, les deux pays coopèrent efficacement dans de nombreux autres domaines tels que la culture, l’éducation-formation, la santé, le tourisme, la coopération décentralisée et la main-d’œuvre.

Le 21 décembre 2025, à Ho Chi Minh-Ville, le Tournoi international de football des moins de 13 ans Vietnam-Japon 2025 s’est achevé.



Dans un contexte régional et international complexe, la visite officielle de la Première ministre japonaise revêt une importance particulière, affirmant la détermination des deux pays à œuvrer ensemble pour la paix, la stabilité et le développement.



Selon l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, le choix du Vietnam comme première destination régionale après la réélection de la Première ministre japonaise en février 2026 témoigne de l’importance du Vietnam dans la politique régionale du Japon. Cette visite constituera une occasion de renforcer la confiance politique, d’intensifier les échanges stratégiques de haut niveau et de donner un nouvel élan à une coopération bilatérale plus approfondie, concrète et efficace.



Dans ce cadre, les deux parties devraient se concentrer sur des domaines clés tels que l’économie, les sciences et technologies, l’innovation, la sécurité énergétique et alimentaire, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la transition verte, le développement des ressources humaines de haute qualité, le tourisme, la coopération locale et les échanges culturels, ainsi que sur une coordination accrue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.



De son côté, l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naok, a indiqué que le point fort de cette visite serait le discours de politique prononcé par la Première ministre japonaise à l’Université nationale de Hanoï sur la stratégie pour un Indo-Pacifique libre et ouvert (Free and Open Indo-Pacific - FOIP). Ce sera la première fois depuis 2020 qu’un Premier ministre japonais prononce un tel discours au Vietnam. Le choix de Hanoï et de l’Université nationale de Hanoï revêt une grande importance, témoignant de la reconnaissance par le Japon du rôle central de l’ASEAN, de la place importante du Vietnam dans la région et des réformes ambitieuses engagées par le pays. -VNA/VI