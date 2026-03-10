Vietnam - Japon : accent sur la coopération en matière de ressources humaines

Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de l’organisation du Parti et et président du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam - Japon, reçoit Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam. Photo: VNA

Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de l’organisation du Parti et président du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam - Japon, a reçu le 10 mars à Hanoï Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam, à l’occasion de sa visite au Vietnam et de sa participation au 11e Festival Vietnam - Japon organisé à Ho Chi Minh-Ville les 7 et 8 mars 2026.

Lors de la rencontre, Le Minh Hung s’est félicité du développement rapide, substantiel et global du partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon, tout en appréciant les sentiments et l’engagement du conseiller spécial Takebe Tsutomu dans la promotion de la coopération et de l’amitié entre les deux pays au fil des années, notamment dans les domaines des échanges culturels, de la coopération décentralisée et de la formation des ressources humaines.

Après avoir félicité le Parti libéral-démocrate (PLD), parti au pouvoir au Japon, pour sa victoire aux récentes élections de la Chambre des représentants (Chambre basse de la Diète du Japon), Le Minh Hung a exprimé le souhait d’accueillir prochainement des dirigeants japonais en visite au Vietnam. Il a également apprécié le succès du 11e Festival Vietnam - Japon à Ho Chi Minh-Ville, soulignant l’importance de cet événement qui contribue à promouvoir la coopération économique, culturelle, les échanges entre les localités et la coopération en matière de ressources humaines entre Ho Chi Minh-Ville et le Japon.

Évoquant les deux objectifs de développement centenaires du Vietnam, Le Minh Hung a affirmé que les dirigeants vietnamiens attachent toujours de l’importance au rôle du Japon, considéré comme l’un des principaux partenaires stratégiques du Vietnam. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Japon dans la formation des ressources humaines de haute qualité ainsi que dans les domaines de la politique, de la défense et de la sécurité, de l’économie, de la culture, du travail et de la coopération entre les localités, sur la base des intérêts mutuels des deux pays et en contribution à la paix, à la stabilité économique et au développement dans la région et dans le monde.

Le Minh Hung (gauche), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de l’organisation du Parti et président du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam - Japon, et Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam. Photo: VNA

Pour sa part, Takebe Tsutomu a partagé l’idée d’un accompagnement accru du Japon dans le développement de ressources humaines adaptées au processus d’industrialisation et de modernisation du Vietnam et à la réalisation de ses objectifs de développement, tout en faisant le point sur la mise en œuvre récente du projet de l’Université Vietnam - Japon.

Soulignant que les dirigeants vietnamiens accordent une grande importance au projet de l’Université Vietnam - Japon, symbole de la coopération entre les deux pays, Le Minh Hung a proposé que les deux parties poursuivent leur coordination étroite afin de promouvoir le lancement des travaux de construction du projet en 2026, conformément aux accords des dirigeants de haut niveau des deux pays.

Takebe Tsutomu a remercié Le Minh Hung pour ses orientations et a affirmé qu’il continuerait à contribuer activement au développement du partenariat stratégique intégral Vietnam–Japon dans les temps à venir. -VNA/VI