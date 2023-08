Vietnam-Iran: Conférence de presse conjointe des présidents des organes législatifs

Dans le cadre de sa visite officielle en Iran, le 8 août à midi (heure de Téhéran), le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue

, et le président de l'Assemblée consultative islamique iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, ont tenu une conférence de presse conjointe après leur entretien.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (gauche), et le président de l'Assemblée consultative islamique iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, lors de la conférence de presse. Photo: VNA

Selon le dirigeant vietnamien, les deux parties ont convenu d'apprécier hautement les bons résultats de la coopération entre les deux pays ces derniers temps et ont affirmé leur désir de promouvoir l'amitié et la coopération bilatérales dans les temps à venir. Les deux parties se coordonneront pour renforcer la connectivité et la coopération entre les localités et les entreprises, faciliteront la coopération commerciale pour augmenter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral.

Vuong Dinh Hue a en outre déclaré que les deux parties avaient convenu de promouvoir les échanges entre les peuples et la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la formation, des sciences et technologies.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne a annoncé que dès la conférence de presse, les deux parties signeraient un protocole d'accord sur la coopération entre les deux organes législatifs. Il a indiqué qu’il s’agirait du premier accord de l'histoire de la coopération entre les deux organes législatifs. En conséquence, les deux parties renforceront la coopération bilatérale, se coordonneront pour superviser la mise en œuvre effective des accords de coopération signés entre les gouvernements des deux pays...

Pour sa part, Mohammad Bagher Ghalibaf a déclaré que lors de l’entretien, les deux parties avaient convenu de promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de la banque, de la pêche..., ainsi que la collaboration en matière douanière, de non double imposition et de protection des investissements.

Les deux parties ont souligné qu'il était nécessaire de promouvoir la coopération et les échanges entre les groupes d'amitié parlementaires des deux pays, et la coopération parlementaire tant au niveau bilatéral que multilatéral.