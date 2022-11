Vietnam-Hongrie : Promotion de la coopération entre les Bureaux des Assemblées nationales

Le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne et chef du Bureau de l'AN, Bui Van Cuong, a eu le 1er novembre à Hanoï un entretien avec le président du Bureau de l’Assemblée nationale hongroise, Such Gyorgy.

Lors de l’entretien, Bui Van Cuong a émis le souhait que les Bureaux des organes législatifs vietnamien et hongrois poursuivent leur coopération étroite pour assurer le succès des visites des délégations parlementaires dans l’autre pays.

Il a demandé à la partie hongroise d'envisager de signer un accord de coopération pour favoriser davantage les échanges d'expériences et les échanges culturels entre les Bureaux des Assemblées nationales des deux pays.

Le secrétaire général de l'Assemblée nationale vietnamienne, chef du Bureau de l'Assemblée nationale, Bui Van Cuong (droite), et le président du Bureau de l’Assemblée nationale hongroise, Such Gyorgy. Photo : VNA

Partageant cette initiative, le président du Bureau de l’Assemblée nationale hongroise a souligné que la signature d’un tel accord contribuerait grandement à la mise en œuvre de l'accord de coopération entre les organes législatifs des deux pays.

Appréciant la création par l’Assemblée nationale vietnamienne d’un groupe d’amitié parlementaire Vietnam-Hongrie, Such Gyorgy a déclaré que l’organe législatif hongrois promouvrait également la création d'un groupe d'amitié parlementaire Hongrie-Vietnam.-VNA/VI