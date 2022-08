Vietnam-Grèce : entretien entre les deux ministres des AE

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu le 1er août à Hanoï un entretien avec son homologue grec Nikolaos Dendias en visite officielle au Vienam, au cours duquel les deux parties ont recherché des mesures pour renforcer la coopération dans les domaines à potentiel.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et son homologue grec Nikolaos Dendias. Photo : VNA

Soulignant l'importance de la visite du ministre grec des Affaires étrangères, le ministre Bui Thanh Son a déclaré qu'elle contribuait à la mise en œuvre des résultats de la visite officielle au Vietnam de la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou en mai dernier et à la promotion de l'amitié et de la coopération traditionnelle entre les deux pays.

Ils se sont réjouis des développements de leur coopération blatérale depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Grèce en 1975, qui a été promue et élargie dans des domaines tels que la politique, la diplomatie, la défense, l'économie, le commerce et le travail.

Les ministres ont convenu d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, et de se coordonner et de se soutenir étroitement dans les forums multilatéraux et internationaux, notamment à l’ONU et dans les cadres de coopération ASEAN-UE et ASEM.

Bui Thanh Son a remercié la Grèce d’avoir fait don de 50.000 euros au Fonds olympique du Vietnam et de 250.000 doses de vaccins anti-Covid-19 fin 2021.

Il a également salué la ratification rapide par la Grèce de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et a suggéré que les deux parties se coordonnent étroitement pour maximiser les opportunités offertes par l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), en particulier dans les domaines de l'économie maritime, les transports et les ports maritimes, et la transformation des aliments, facilitant ainsi la pénétration des produits agricoles vietnamiens dans les supermarchés en Grèce.

Bui Thanh Son a proposé que les deux parties concluent rapidement les négociations pour parvenir à un accord sur le transport maritime et un autre de non double imposition, et a demandé à la Grèce d'exhorter l'UE à lever bientôt l'avertissement "carton jaune" contre les fruits de mer vietnamiens.

Pour sa part, le ministre grec Nikolaos Dendias a salué les réalisations socio-économiques obtenuers par le Vietnam, ainsi que le rôle de plus en plus important du pays dans la région et dans le monde en général.

Le ministre a fait part de son espoir d'une coopération renforcée avec le Vietnam dans sa politique envers l'Asie-Pacifique.

Il a suggéré que les deux pays maintiennent des mécanismes de coopération, notamment des consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères, et a affirmé son soutien à l'envoi de travailleurs vietnamiens invités en Grèce et au renforcement de la coopération entre les localités.

Le ministre grec a aussi fait part de son souhait d’installer un mémorial dédié au Président Hô Chi Minh en Grèce et s'est engagé à encourager les pays de l'UE à ratifier rapidement l'EVIPA.

Les ministres ont procédé à un échange de vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, le ministre Dendias a soutenu la position du Vietnam et a souligné la position constante de la Grèce et de l'UE sur l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de l'aviation, et du règlement des différends par des mesures pacifiques et le respect du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS de 1982).

A cette occasion, les deux ministres ont assisté à la signature d'un protocole d'accord sur la coopération en matière de formation du personnel entre l'Académie diplomatique du Vietnam et l'Académie grecque de la diplomatie.