Vietnam-France : renforcer la coopération décentralisée en matière de conservation du patrimoine

Dans le cadre du projet de coopération Hanoï - Toulouse, du 13 au 17 novembre 2023, le Centre de conservation du patrimoine Thang Long - Hanoï a organisé de nombreuses activités dans la ville de Toulouse en France, dont un échange de vue et une exposition sur la valeur des patrimoines archéologiques.

Nguyen Thanh Quang présente des reliques de la Citadelle impériale de Thang Long lors de l'exposition « Du sous-sol au musée : le voyage des artefacts » à Toulouse. Photo : VNA



Une mission de travail du Centre de conservation du patrimoine Thang Long - Hanoï, dirigé par Nguyen Thanh Quang, directeur du Centre, et ses partenaires ont résumé et évalué les résultats de leur collaboration, proposé du contenu pour une coopération plus approfondie et élaboré un projet pour mobiliser des sources financières de l'Agence française de développement (AFD) et orienter le travail de valorisation du patrimoine archéologique de la Citadelle impériale de Thang Long - Hanoï et Toulouse.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture des événements, Nguyen Thanh Quang a souligné : « Pour la ville de Hanoï, le projet de coopération Hanoï - Toulouse est l'un des projets exceptionnels dans le domaine du patrimoine culturel. Le projet contribue à promouvoir les relations de coopération traditionnelles entre les deux villes et constitue un modèle typique de coopération décentralisée Vietnam-France. Dans les temps à venir, nous souhaitons que les amis français continuent à soutenir le travail de préservation et de promotion de la valeur du patrimoine de la citadelle impériale de Thang Long, notamment dans les domaines du tourisme patrimonial, de la formation du personnel et de la conservation des ouvrages architecturaux français dans les sites patrimoniaux.

Le projet de coopération Hanoï - Toulouse sur l'appui technique à la préservation et à la valorisation du patrimoine urbain typique et des vestiges archéologiques à la Citadelle impériale de Thang Long - Hanoï, un patrimoine culturel mondial, dans le cadre du programme d'appui au développement FICOL de l’AFD, est mis en œuvre efficacement depuis 2020. Les activités dans le cadre du projet se déroulent en parallèle dans les deux villes.

En avril 2023, une série d'activités a eu lieu à la Citadelle impériale de Thang Long – Hanoï. En particulier, a été efficacement déployée une formation, en ligne (dans un contexte de pandémie) et en présentiel, à la Citadelle impériale de Thang Long ainsi qu'à Toulouse par des experts français à l’intention des responsables vietnamiens.

Exprimant sa satisfaction quant au modèle de coopération patrimoniale entre les deux localités, Jean Claude Dardelet, maire adjoint de Toulouse, a évalué que le projet avait contribué à l’échange, au partage d'expériences entre les professionnels du Vietnam et de la France. Bien qu'il y ait eu quelques difficultés au début en raison de la pandémie de COVID-19 et des changements de personnel, les deux parties ont travaillé dur pour les surmonter et obtenir de grands succès. Le projet a organisé deux conférences scientifiques et deux expositions à Hanoï et à Toulouse. La partie française a envoyé 11 experts pour participer au projet.

Dans le cadre du voyage d'affaires en France, la mission de travail du Centre de conservation du patrimoine Thang Long - Hanoi a travaillé avec les agences spécialisées de l'UNESCO, la délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO.