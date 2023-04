Vietnam-France ; opportunités de coopération pour la croissance verte

Le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement créera toutes les conditions possibles pour que les investisseurs étrangers, dont ceux français, opèrent efficacement et durablement au Vietnam, a affirmé sa vice-ministre Nguyen Thi Bich Ngoc.

La vice-ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Thi Bich Ngoc. Photo: MPI

S'adressant aux 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne, qui s'est tenue à Hanoï du 13 au 16 avril, la vice-ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Thi Bich Ngoc a déclaré que le Vietnam avait lancé la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030 et intensifiait la restructuration économique reliant la rénovation du modèle de croissance, le développement durable de l’environnement et l'égalité sociale.

En conséquence, il reste un grand potentiel et des opportunités pour le Vietnam et la France à renforcer leur coopération dans les temps à venir, a-t-elle annoncé.

Le Vietnam encourage et privilégie également les investissements étrangers ciblés et de qualité, en particulier dans la haute technologie, l'innovation, l'énergie verte, les énergies renouvelables, la finance, la banque, les soins de santé, la formation de personnel de haute qualité, les infrastructures, les soins de santé et les produits pharmaceutiques. Ce sont les domaines où la France a des atouts, et les deux économies seraient réciproques, a ajouté la responsable.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, en 2022, le Vietnam a obtenu des résultats significatifs en matière de développement socio-économique ; maintenu la stabilité macroéconomique; assuré des politiques monétaires et budgétaires flexibles et efficaces ; amélioré l'environnement des affaires et des investissements, tout en contrôlant l’épidémie du COVID-19.

Concernant les relations Vietnam-France, Nguyen Thi Bich Ngoc a souligné que les deux pays ont un partenariat stratégique et des relations d’amitié traditionnelle sur les piliers du commerce, de l'économie et de l'investissement.

Jusqu'à présent, le capital d'investissement total enregistré de la France au Vietnam a dépassé 3,8 milliards de dollars, se classant au 16e rang parmi 143 pays et territoires investissant dans le pays. La valeur d'échanges commerciaux entre les deux pays en 2022 atteindra 5,33 milliards de dollars, dont le montant des exportations du Vietnam vers la France est estimée à 3,7 milliards de dollars.

Parallèlement, la France devient l'un des premiers donateurs d'aide publique au développement (APD), et un leader en Europe en termes de capitaux engagés au Vietnam.

Le Vietnam est un membre actif et responsable de l'ASEAN et de la région Asie-Pacifique, tandis que la France est répertoriée comme un membre clé de l'Union européenne (UE). Le Vietnam et la France sont membres de la communauté francophone, ainsi que de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).