Vietnam-France: Entretien téléphonique entre les Premiers ministres

Dans l'après-midi du 28 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un entretien téléphonique avec son homologue française Élisabeth Borne pour discuter des mesures visant à renforcer le partenariat stratégique Vietnam – France, notamment dans l’économie, le commerce, l'investissement, à l’approche du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France et du 10e du partenariat stratégique en 2023.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance à ses relations avec la France. Il a remercié le gouvernement et le peuple français pour avoir accordé 5,5 millions de doses de vaccin au Vietnam, contribuant à l’aider à surmonter la pandémie de COVID-19.



De son côté, la Première ministre française Élisabeth Borne a suggéré que les deux pays travaillent en étroite collaboration pour rendre le partenariat stratégique Vietnam-France plus profond, pratique et efficace.



Les deux Premiers ministres ont affirmé que la coopération économique constituait un pilier dans le partenariat stratégique Vietnam-France. Élisabeth Borne a émis le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines de l'économie numérique, de la transformation numérique, des infrastructures et surtout des énergies renouvelables. Pham Minh Chinh a proposé à la France de favoriser l’accès des produits agricoles vietnamiens à son marché et de ratifier rapidement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que la France augmente le nombre de bourses d'études pour les étudiants vietnamiens et aide le Vietnam à restaurer et à préserver les patrimoines culturels reconnus par l'UNESCO. Il a également demandé au gouvernement français de continuer à créer des conditions favorables pour la diaspora vietnamienne.



Les deux Premiers ministres ont affirmé poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la politique dynamique de la France dans la région Indo-Pacifique et affirmé son soutien au rôle actif de la France pour répondre aux défis communs dans la région.

Ils ont continué d'affirmer l'importance d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de régler les différends par la voie pacifique, selon le droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité la Première ministre française Élisabeth Borne à se rendre au Vietnam. L'invitation a été acceptée.