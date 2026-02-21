Vietnam-États-Unis : renforcer le dialogue pour faciliter les activités des entreprises

Le 18 février à Washington, D.C., le secrétaire général du Parti, To Lam, a assisté à la cérémonie de signature et d’échange de contrats et d’accords de coopération portant sur des secteurs stratégiques tels que la science et la technologie, la transformation numérique, l’aviation et la santé.

En marge de la cérémonie, le ministre par intérim de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, s’est entretenu avec David Fogel, secrétaire adjoint au Commerce et directeur de l'Administration du commerce international des États-Unis.

Le ministre par intérim Le Manh Hung a hautement apprécié le rôle du Département du commerce des États-Unis et des agences concernées, dans le développement des relations bilatérales en général et dans les négociations en vue d'un accord commercial réciproque, équitable et équilibré en particulier. Il a suggéré aux deux parties d'accélérer les discussions en se concentrant sur les questions économiques fondamentales.

Il a également indiqué que les autorités compétentes vietnamiennes coordonnaient leurs efforts pour répondre aux préoccupations des entreprises américaines, dans le respect de la législation et sur la base d’une harmonisation des intérêts des parties concernées.

Lors d’un échange avec Virginia Foote, vice-présidente de la Chambre de commerce américaine au Vietnam (AmCham), et Joseph Damond, ancien représentant adjoint au commerce des États-Unis (USTR), Le Manh Hung a salué les contributions positives et constructives de la communauté d’affaires et des experts américains au renforcement des relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays.

Il a également reconnu le rôle de passerelle essentiel joué par AmCham dans le renforcement du dialogue, la promotion d’un environnement des affaires transparent et favorable, ainsi que le soutien au processus de coopération commerciale bilatérale dans une perspective d’équilibre et de durabilité.-VNA/VI