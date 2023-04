Vietnam-États-Unis : entretien entre les deux chefs de la diplomatie

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son s'est entretenu le 15 avril à Hanoï avec le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, en visite officielle au Vietnam.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Les deux parties ont passé en revue les développements positifs du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis au cours des dernières années, notamment le commerce bilatéral affiché de 123 milliards de dollars en 2022, la coopération active dans le contrôle de la pandémie de COVID-19, la mise en oeuvre de projets de coopération pour surmonter les conséquences de la guerre, dont celui de décontamination de l'aéroport de Bien Hoa, et l’augmentation continue du nombre d’étudiants vietnamiens aux États-Unis.



Bui Thanh Son a affirmé que "le Vietnam considère les États-Unis comme l'un de ses partenaires les plus importants et souhaite continuer à développer le partenariat intégral sur la base des avantages mutuels, du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chacun".



Antony Blinken a affirmé que les États-Unis attachaient de l'importance aux relations d’amitié et de coopération intégrale avec le Vietnam.



Appréciant le développement dynamique, le rôle et la position du Vietnam dans la région, Antony Blinken a réaffirmé l'engagement des États-Unis à respecter les institutions politiques, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire du Vietnam, à soutenir le Vietnam "puissant, indépendant, autonome et prospère".



Le chef de la diplomatie américaine a affirmé que l’administration américaine continuerait à dépenser des ressources et un budget pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences de la guerre, à soutenir la coopération entre les deux pays dans divers domaines aussi importants que le commerce - l'investissement. , science - technologie, transformation numérique, transformation verte, formation de ressources humaines de haute qualité pour servir les objectifs de développement du Vietnam.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.



Bui Thanh Son a suggéré que les États-Unis continuent de jouer un rôle actif, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement en Asie-Pacifique et dans l'océan Indien ainsi que dans le monde.



Antony Blinken a affirmé que les États-Unis soutenaient le rôle central de l'ASEAN dans la région et continueraient à promouvoir la coopération dans le cadre du partenariat stratégique intégral ASEAN-États-Unis.



Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur la question de la Mer Orientale et ont convenu de l'importance de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale ; du règlement des différends par des moyens pacifiques, conformes au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982; du respect sérieux de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) pour s’orienter vers un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel.