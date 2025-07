Vietnam - États-Unis : 170e cérémonie de remise des restes de soldats américains portés disparus pendant la guerre

Photo: Ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Le 25 juillet 2025, à Da Nang, le Vietnam et les États-Unis ont organisé la 170e cérémonie de remise des restes de soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam (MIA).



L’événement s’est tenu à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, du 40e anniversaire de la première mission conjointe de recherche des soldats américains portés disparus pendant la guerre, et du 50e anniversaire de la fin de la guerre au Vietnam.



La cérémonie s’est déroulée en présence de la direction du Bureau vietnamien de recherche des personnes disparues (Vietnam Office for Seeking Missing Persons - VNOSMP), ainsi que de représentants des ministères de la Défense, des Affaires étrangères et de la Sécurité publique. Du côté américain, étaient présents la vice-ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Courtney Beale, des représentants de l’ambassade américaine, du bureau MIA à Hanoï, ainsi que d’anciens combattants et des spécialistes MIA ayant participé à la 159e mission conjointe de recherche (mai – juillet 2025).



Lors de la cérémonie, la partie vietnamienne a remis à la partie américaine trois cercueils contenant des restes humains. Il s’agit du résultat des récentes recherches menées conjointement dans les eaux de la province de Khanh Hoa. Le 23 juillet 2025, les échantillons ont été examinés par des experts médico-légaux vietnamiens et américains, qui ont conclu de manière préliminaire qu’ils pourraient appartenir à des soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam. Ils seront envoyés au laboratoire médico-légal d’Hawaï pour analyse et identification.



Le directeur de la Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA), Kelly McKeague, a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement vietnamien, au VNOSMP, ainsi qu’aux autorités et populations locales pour leur soutien dévoué aux opérations de recherche. Il a affirmé que lui-même et la DPAA continueront à plaider pour que le Congrès, le gouvernement et les responsables américains continuent de soutenir le développement stable des relations Vietnam – États-Unis et poursuivent et élargissent les programmes de traitement des séquelles de la guerre au Vietnam.



La coopération humanitaire entre les deux pays dans la recherche et l’identification des soldats américains portés disparus, lancée dès la signature des Accords de Paris de 1973, a permis d’identifier et de rapatrier près de 750 dépouilles, contribuant ainsi au renforcement de la coopération bilatérale dans la gestion des conséquences de la guerre.-VNA/VI