Vietnam et Sri Lanka s'engagent à promouvoir une coopération bilatérale approfondie

Le président Luong Cuong a déclaré que l’entretien s’était avéré efficace et fructueux, soulignant que les deux parties ont réaffirmé leur politique de valorisation de l'amitié traditionnelle de longue date et de la coopération multiforme entre les deux pays. Elles se sont engagées à travailler ensemble pour développer la coopération d’intérêt commun.

Photo : VNA/CVN

Il a hautement apprécié le discours du président Anura Kumara Dissanayaka, qui a exprimé le souhait de porter l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et le Sri Lanka à de nouveaux sommets. Il a affirmé que les deux parties avaient convenu d'accroître les contacts à haut et à tous les niveaux, afin de renforcer continuellement la confiance politique entre les deux pays, dans le but de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans l’avenir.

Les deux parties se sont également engagées à renforcer la coopération dans des domaines tels que le maintien de la paix, la sécurité maritime, la prévention et le contrôle de la criminalité transnationale, ainsi que la coopération pour répondre aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, à mettre en œuvre des mesures plus fortes pour accroître le commerce bilatéral et les investissements, visant un commerce bilatéral d'un milliard de dollars. Elles ont également envisagé la possibilité de négocier et de signer un accord de libre-échange bilatéral lorsque les conditions le permettront, a annoncé le dirigeant vietnamien.

Le président vietnamien a déclaré être d'accord avec son homologue sri-lankais pour continuer à donner la priorité à et à élargir la coopération dans d'autres domaines importants tels que l'agriculture, le tourisme, l'éducation, l'information et la communication, les échanges culturels et le bouddhisme. Les deux dirigeants ont convenu d'encourager les compagnies aériennes des deux pays à ouvrir des vols directs reliant les deux pays, augmentant ainsi les échanges entre les peuples, la coopération économique et le tourisme.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coordination et de se soutenir mutuellement plus fortement dans les forums multilatéraux. Le Vietnam soutient le Sri Lanka dans sa coopération plus forte et plus concrète avec l’ASEAN, a-t-il ajouté.

De son côté, le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayaka a affirmé qu'il s'agissait d'une étape importante dans la consolidation de l'amitié et de la coopération de longue date dans tous les domaines entre le Sri Lanka et le Vietnam, une relation fondée sur les bases solides de 55 ans de relations diplomatiques et de siècles d'échanges culturels et religieux partagés.

Le dirigeant a déclaré que les deux parties s'étaient mises d'accord sur une feuille de route globale pour élever les relations entre le Sri Lanka et le Vietnam vers de nouveaux sommets, y compris des engagements visant à renforcer le dialogue politique, à approfondir la coopération économique et à améliorer la connectivité entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

Le président sri-lankais a affirmé que les deux parties avaient également convenu de promouvoir les liens commerciaux, de faciliter les échanges commerciaux et de revoir les accords importants.

Le Sri Lanka souhaite voir les entreprises vietnamiennes investir sur son sol dans des domaines tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, l’électronique, la fabrication, la logistique, les infrastructures, les hôpitaux, les produits pharmaceutiques, le tourisme et l'hôtellerie.

Anura Kumara Dissanayaka a annoncé la rencontre avec le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, ainsi que d'autres dirigeants clés du Vietnam, affirmant que ces rencontres consolideront certainement davantage l'amitié étroite entre les deux pays.-VNA/VI