Vietnam et Royaume-Uni renforcent leur coopération dans la conservation de la biodiversité

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et la ministre britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales Therese Coffey. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu mercredi 12 avril à Hanoï la ministre britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales Therese Coffey, en visite de travail au Vietnam à l'occasion des 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Royaume-Uni.



Tran Hong Ha a apprécié les activités de coopération entre ledit ministère britannique et les agences gouvernementales vietnamiennes dans de nombreux domaines, notamment dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique, la conservation de la biodiversité, le développement de villes intelligentes, la construction et le développement de plateformes d’e-commerce, etc.



Dans le contexte actuel, la préservation des réserves de biodiversité et des parcs nationaux, l'harmonisation de l'industrialisation et des questions démographiques, sont un défi pour le Vietnam mais aussi pour tous les pays du monde, a estimé Tran Hong Ha, avant de proposer au gouvernement britannique d'aider le Vietnam à évaluer globalement les impacts de la transition énergétique et à prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, s'adapter au changement climatique et réaliser l'engagement de "zéro émission nette" d'ici 2050.



En outre, Tran Hong Ha a émis son souhait que le Royaume-Uni soutienne le Vietnam dans l'étude et le développement de projets d'énergies renouvelables, notamment l'éolien offshore.



Concernant le développement de l'agriculture durable, il s'attendait à ce que le Royaume-Uni transfère activement des technologies pour soutenir le développement agricole durable au Vietnam, tout en créant des conditions favorables aux échanges de produits agricoles, forestiers et aquatiques entre les deux pays.



Pour sa part, Therese Coffey a affirmé sa volonté de soutenir le Vietnam dans le règlement des défis pour atteindre bientôt "zéro émission nette". Elle a émis son souhait de coopérer avec le Vietnam dans le cadre de la biodiversité mondiale, la lutte contre le trafic et le commerce illégaux d'animaux sauvages ainsi que dans d'autres domaines.