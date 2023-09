Vietnam et Royaume-Uni célèbrent les 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques

Le Royaume-Uni est actuellement l'un des partenaires stratégiques les plus importants du Vietnam. Ce propos a été affirmé par le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu, lors de la cérémonie commémorative du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, au 11 septembre à Hanoi.



Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu prend la parole. Photo: VNA Le vice-ministre Nguyen Minh Vu a souligné que depuis l'établissement officiel des relations diplomatiques au 21 septembre 1973, le Vietnam et le Royaume-Uni ont développé un partenariat solide, efficace et dynamique dans tous les domaines de coopération. L'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays en 2010 et la Déclaration commune sur le partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni en 2020 ont démontré la vision et l'engagement forts des deux gouvernements. Les deux parties entretiennent régulièrement des mécanismes de dialogue et d'échange de haut niveau.

Les deux pays ont également connu des progrès remarquables dans la coopération économique, un pilier important des relations bilatérales. En 2020, a été signé l'accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni. En 2022, le commerce bilatéral a atteint 6,9 milliards de dollars, faisant du Royaume-Uni le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe et le 9e marché d'exportation du Vietnam dans le monde. L'adhésion du Royaume-Uni à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2023 contribue également à accroître le rôle de l'alliance commerciale, portant le PIB du bloc à 14.000 milliards de dollars, et offrira également des opportunités aux échanges commerciaux bilatéraux visant l’objectif de 10 milliards de dollars.

L'éducation est un autre pilier important du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni, avec 12.000 étudiants vietnamiens au Royaume-Uni. Cette année marque le 30e anniversaire des activités du British Council et des bourses Chevening du gouvernement britannique au Vietnam.

Les deux pays travaillent également en étroite collaboration pour relever les défis mondiaux, tels que la pandémie de COVID-19, la transition énergétique et la réponse au changement climatique.

L'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a déclaré que le Vietnam a traversé un parcours impressionnant de développement économique et d'intégration internationale, auquel le Royaume-Uni est fier de contribuer dans une large mesure.

Treize ans après que les deux pays ont convenu d’établir leur partenariat stratégique, le Royaume-Uni et le Vietnam unissent leurs forces pour travailler ensemble à la résolution d'importants problèmes mondiaux, notamment le changement climatique. Les deux pays sont devenus membres du Partenariat pour une transition énergétique équitable (JETP).

L'ambassadeur a estimé que les deux pays disposent encore d'un grand potentiel de coopération dans les domaines de la santé, de la recherche, des énergies renouvelables, de l'investissement et des affaires. Le Royaume-Uni et le Vietnam s’engagent à préserver et développer leur lien fort au fil du temps.