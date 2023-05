Vietnam et Qatar souhaitent promouvoir davantage leurs relations bilatérales

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan s'est entretenue le 7 mai (heure locale) avec le vice-Emir de Qatar, Cheikh Abdallah Ben Hamad Al Thani.

Les deux parties se sont informées de la situation socio-économique de chaque pays, affirmant leur volonté et leur détermination à promouvoir davantage l'amitié et la coopération multiforme Vietnam-Qatar, dans l'intérêt commun des deux peuples. Sur cette base, les deux parties continueront à consolider les bonnes relations politiques et diplomatiques en multipliant davantage l'échange de délégations à tous les niveaux, en particulier les délégations de haut niveau. Les deux parties ont également convenu de se coordonner pour l'organisation d'événements d'échanges culturels, sportifs et artistiques, notamment à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, contribuant ainsi à accroître la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

Concernant la coopération économique, les deux dirigeants ont déclaré que les deux pays avaient encore beaucoup de potentiel pour promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, du tourisme, etc., et ont convenu de l'organisation d'événements de promotion des investissements et du commerce dans le futur proche.

Vo Thi Anh Xuan a demandé au Qatar de créer des conditions favorables pour que les produits exportés phares du Vietnam tels que les produits agricoles, les produits aquatiques, les aliments transformés... puissent accéder aux canaux de distribution et à un système de grands supermarchés au Qatar ; de partager des expériences, d’accompagner le Vietnam dans la construction d'un centre financier, d'un centre de certification Halal pour mieux répondre aux conditions et standards du marché qatari.

Cheikh Abdallah Ben Hamad Al Thani a affirmé que le Qatar donnait la priorité au renforcement du commerce, des investissements et de la coopération agricole avec le Vietnam, exprimant son souhait que les deux parties échangent leurs expériences dans des domaines majeurs tels que l'énergie, l'éducation et la formation, l'agriculture.

Concernant l'investissement, les deux parties l'ont identifié comme un domaine prioritaire de coopération dans les temps à venir, convenant d'améliorer encore l'efficacité de la coopération dans les domaines potentiels tels que les infrastructures, le transport, le port maritime, l’énergie renouvelable… Dans le domaine du tourisme, le Vietnam souhaite accueillir plus de touristes du Qatar et du Golfe, a affirmé la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan.

Les deux parties ont également discuté de mesures spécifiques pour promouvoir la coopération dans d'autres domaines potentiels tels que la main-d'œuvre hautement qualifiée, l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la croissance verte, la lutte contre le changement climatique.

Les deux parties ont convenu de bien se préparer et d'organiser prochainement la troisième réunion du Comité mixte Vietnam - Qatar ; de promouvoir la négociation et la signature d'accords de coopération bilatéraux et d'accords pour parfaire le cadre juridique d'une coopération multiforme entre les deux pays.

Vo Thi Anh Xuan a remercié le Qatar d'avoir créé des conditions favorables à la communauté vietnamienne sur son sol.

Aupravant, le 7 mai, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan avait reçu le ministre qatari de l'Industrie et du Commerce Mohammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah Al Thani. Les deux parties ont hautement apprécié le potentiel et ont exprimé leur désir d'améliorer encore l'efficacité de la coopération économique entre le Vietnam et le Qatar./VI