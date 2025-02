Vietnam et Pays-Bas : coopération fructueuse dans de multiples secteurs

L'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar, visite le village de la soie de Van Phuc, Hanoï, à l'occasion du Nouvel An lunaire 2025. Photo : ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam



L’année 2024 a marqué un nouveau chapitre dans les relations Vietnam-Pays-Bas, renforçant l’élan des célébrations du 50e anniversaire de leurs liens diplomatiques. Ces relations ont démontré la diversité et la profondeur du partenariat bilatéral, avec des réalisations remarquables dans divers secteurs.

Lors d’une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du Nouvel An 2025, l’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar, a partagé son évaluation des progrès du Vietnam en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale en 2024, tout en abordant les résultats de la coopération entre les deux pays et les opportunités dans l’industrie des semi-conducteurs.

L’ambassadeur a salué la résilience et les progrès économiques du Vietnam, soulignant que le pays avait dépassé plusieurs de ses objectifs de croissance économique en 2024, grâce à une solide performance des exportations et à une augmentation significative des investissements étrangers, et ce malgré des défis majeurs, tels que les impacts du super typhon Yagi en septembre 2024.

En 2024, le Vietnam a continué de maintenir l’un des taux de croissance du PIB les plus élevés de la région ASEAN, tandis que la valeur de ses exportations a atteint un nouveau jalon. Cette performance économique renforce la position du Vietnam en tant que l’une des économies à la croissance la plus rapide d’Asie, a-t-il indiqué.

En parallèle, les efforts de transformation numérique du Vietnam ont été particulièrement remarquables. Cette poussée numérique a facilité l’amélioration de l’efficacité des services publics, amélioré les opérations commerciales et créé de nouvelles opportunités d’innovation et de croissance, a-t-il estimé, avant d’apprécier les succès sociaux et culturels du pays, notamment la victoire de l’équipe nationale de football à la Coupe de l’ASEAN 2024.

Sur le plan international, l'engagement du pays en faveur de l'intégration internationale, associé à l’influence économique croissante du Vietnam, a encore renforcé son rôle d'acteur important dans la région Asie-Pacifique. L'approche équilibrée du Vietnam en matière de développement, combinant croissance économique avec pratiques durables, transformation numérique et coopération internationale, place le pays en bonne position pour un succès continu en 2025 et au-delà, a-t-il dit.

S’agissant des relations entre les deux pays, l’ambassadeur néerlandais a indiqué que l’année 2024 avait marqué un nouveau chapitre dans les relations Vietnam-Pays-Bas, s'appuyant sur l'élan du 50e anniversaire des relations diplomatiques.

Le fort engagement des Pays-Bas en faveur du partenariat économique avec le Vietnam a été marquant l'année dernière, comme en témoignent deux missions commerciales importantes, l'une en mars à l'occasion de la visite de deux ministres néerlandais avec 80 entreprises néerlandaises, et l'autre en novembre avec 51 entreprises néerlandaises, a-t-il rappelé.

Soutenir l’intégration commerciale internationale du Vietnam est une priorité clé, a-t-il affirmé, ajoutant que grâce à des programmes comme Ready2Export, des formations avaient été dispensées aux PME vietnamiennes des secteurs de l’agriculture, du textile et de la fabrication, les aidant à s’adapter à de nouvelles réglementations européennes.

Outre les initiatives économiques, l'année 2024 a vu une collaboration approfondie dans des domaines dans lesquels les Pays-Bas et le Vietnam entretiennent des partenariats de longue date, tels que la gestion de l'eau, le climat, le développement portuaire, ainsi que dans des secteurs émergents tels que la haute technologie et la technologie circulaire.

Le partenariat s'est étendu au-delà des liens économiques pour inclure des développements importants dans la coopération en matière de défense, de droits de l'homme, d’arts et de relations entre les peuples. La toute première visite du navire TROMP de la Marine néerlandaise au port de Hai Phong en mai 2024 a symbolisé les relations de coopération navale et l’engagement envers le droit international de la mer, a-t-il indiqué.

L’ambassadeur néerlandais a en outre parlé de la poursuite d’un programme conjoint concernant l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (UNCAT) pour la période 2024-2026.

En ce qui concerne l’industrie des semi-conducteurs, selon le diplomate, alors que des entreprises néerlandaises comme Lucassen Precision Asia, Sioux Technologies et NXP Semiconductors sont présentes ici depuis plus d'une décennie, les récents investissements de Besi, VDL ETG et Tecnotion reflètent les progrès actuels du Vietnam dans ce secteur. Il est maintenant temps pour le Vietnam de créer les conditions propices à une accélération de la croissance en renforçant davantage sa main-d'œuvre, en améliorant la conception de son écosystème, en affinant la réglementation, en mettant en place des guichets uniques efficaces pour les entreprises et en améliorant les infrastructures, en particulier dans les domaines de l'énergie et du numérique.

Les Pays-Bas sont prêts à s'associer à ces efforts, en apportant de nouvelles opportunités commerciales, des collaborations en matière de formation et leur expérience dans la construction d'un écosystème de haute technologie, a-t-il déclaré.

Le renforcement de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs créera une plus grande diversité dans l’offre mondiale, bénéficiant ainsi au Vietnam, aux Pays-Bas et à d’autres pays, a-t-il ajouté.

Pour 2025, Kees van Baar s’est déclaré convaincu que cette année et dans les années à venir, les deux pays auraient de nombreuses opportunités d'élargir et de renforcer leurs relations économiques ainsi que leur coopération dans d'autres domaines tels que les droits de l'homme, les échanges artistiques et culturels, et les relations entre les peuples, pour favoriser un développement économique inclusif et durable pour tous.

Les Pays-Bas sont prêts à coopérer avec le Vietnam dans tous les domaines économiques, tout en renforçant la main-d'œuvre, en particulier les talents hautement qualifiés, tout en travaillant ensemble sur des solutions pour transformer les défis en de nombreuses opportunités, a-t-il affirmé.

En 2025, nous accueillons l’Année du Serpent, symbole de sagesse, de résilience et de force intrinsèque – des qualités essentielles pour naviguer dans un monde de plus en plus volatile. Le Serpent représente également le changement, la transformation et la croissance, et je crois fermement que le Vietnam réalisera des progrès encore plus importants au cours de l’année à venir, a-t-il estimé, avant de souhaiter à tous santé, harmonie, prospérité et bonne chance.-VNA/VI