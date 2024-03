Vietnam et Nouvelle-Zélande conviennent de développer plus vigoureusement leur partenariat stratégique

Les deux Premiers ministres vietnamien et néo-zélandais Pham Minh Chinh et Christopher Luxon ont déclaré le 11 mars à Wellington à la presse qu’ils venaient de mener leur entretien démocratique et animé exceptionnellement réussi, lors duquel ils sont convenus de promouvoir la coopération dans tous les domaines dans le but de porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (droite) et son homologue néo-zélandais Christopher Luxon. Photo: VNA

Dans un esprit de construction et de coopération, les deux parties ont discuté de manière approfondie les domaines de coopération et défini des orientations, permettant de développer plus vigoureusement le partenariat stratégique entre les deux pays dans les temps à venir, avec pour objectif principal de "stabiliser et consolider", " renforcer et élargir " et "accélérer et réaliser des percées ", a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Premièrement, stabiliser et consolider la confiance politique, la confiance stratégique et la coopération politique et diplomatique, créant ainsi une base plus solide aux relations bilatérales.

Deuxièmement, renforcer et élargir la coopération sur tous les piliers importants du partenariat stratégique entre les deux pays, notamment l'économie, le commerce et l'investissement, la sécurité et la défense, l'agriculture et les échanges entre les deux peuples.

Troisièmement, accélérer et réaliser des percées dans la coopération scientifique et technologique, l'innovation, le développement économique vert, l'économie numérique, le transfert de technologies respectueux de l'environnement, la réduction des émissions, le développement agricole et les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA), les puces semi-conductrices, l'économie marine, la protection de l’environnement, la coopération dans l’emploi et la formation professionnelle.

Les deux parties ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun ; sont convenus de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement, en particulier aux Nations Unies et dans les forums dirigés par l'ASEAN, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et le Forum de coopération Asie-Europe (ASEM) ; renforcer le dialogue et la coopération d’intérêt commun, en répondant efficacement aux défis communs dans la région ; se coordonner pour promouvoir la coopération dans la sous-région du Mékong, a précisé le dirigeant vietnamien.

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont réaffirmé l'importance d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale ; ne pas recourir à la force ni menacer de recourir à la force ; résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982. Elles ont convenu d'échanger, de partager des informations et de renforcer la coopération maritime, en s'efforçant de faire de la Mer Orientale une mer de paix, de stabilité, d'amitié, de coopération et de développement, a-t-il souligné.

De son côté, le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a déclaré que les deux parties s'efforceraient de porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 2 milliards de dollars en 2024 et de le doubler bientôt grâce à des mesures appropriées. Les deux parties élaborent et mettent en œuvre conjointement un plan visant à réduire les émissions nettes à zéro d'ici 2050.

Les deux parties doivent déployer des efforts pour exploiter au maximum leur potentiel, organiser immédiatement des activités au cours de l'année commémorative du 50e anniversaire des relations bilatérales en 2025, visant à porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur, a souligné le dirigeant néo-zélandais.

Les deux parties ont estimé que les relations Vietnam-Nouvelle-Zélande continueraient à se développer plus fortement pour l'intérêt commun, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région Asie-Pacifique et le monde.

Les deux Premiers ministres ont également assisté à la cérémonie de signature de documents de coopération dans divers domaines. -VNA/VI