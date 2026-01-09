Vietnam et Norvège boostent leur coopération en matière de transition écologique

La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, (droite) et l'ambassadrice de Norvège au Vietnam, Hilde Solbakken. Photo : VNA

La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a reçu le 8 janvier à Hanoi l'ambassadrice de Norvège au Vietnam, Hilde Solbakken, afin d'évoquer les orientations et les mesures visant à renforcer la coopération bilatérale à l'occasion du 55e anniversaire des relations diplomatiques (1971-2026).



Lors de cette rencontre, Le Thi Thu Hang s'est dite ravie de revoir Hilde Solbakken et a réaffirmé l'importance que le Vietnam accorde au développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec la Norvège. Elle a souligné que, depuis l'établissement des relations diplomatiques le 25 novembre 1971, les relations bilatérales ont enregistré des progrès significatifs dans divers domaines.



La vice-ministre a salué les efforts déployés par Hilde Solbakken et l'ambassade de Norvège pour promouvoir les relations bilatérales et a convenu que les deux pays devaient davantage tirer parti de leurs atouts et besoins respectifs afin d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment en matière de transition écologique, d'économie circulaire et de lutte contre le changement climatique.



Afin d'approfondir les relations politiques et diplomatiques, Le Thi Thu Hang a proposé que les deux parties intensifient les échanges de délégations et les contacts de haut niveau par le biais des canaux des Partis, des États et des échanges entre les peuples.



En prévision du 55e anniversaire des relations diplomatiques, elle a suggéré que les deux parties coordonnent l'organisation d'activités concrètes et significatives visant à renforcer l'amitié, la compréhension mutuelle et une coopération efficace, notamment des événements de promotion culturelle et gastronomique, des forums d'affaires et des séminaires thématiques dans les principales villes des deux pays.



Le Thi Thu Hang a invité la Norvège, en sa qualité de coordinatrice au sein de l'Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, à contribuer à l'accélération des négociations en vue de la conclusion rapide d'un accord de libre-échange (ALE) AELE-Vietnam, fondé sur des intérêts harmonisés. Elle a également encouragé les fonds d'investissement et les entreprises norvégiennes à accroître leurs investissements au Vietnam et à continuer de soutenir le pays dans la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).



Pour sa part, Hilde Solbakken a souscrit aux évaluations positives et aux orientations de coopération proposées par M. Hang, affirmant que le Vietnam occupe une place importante dans la région et que la Norvège souhaite renforcer davantage sa coopération et hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur.



L'ambassadrice a exprimé l'espoir que les deux parties tiendraient prochainement à Oslo la 10e consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères et signeraient un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques afin de faciliter les échanges de délégations.



Elle a également proposé de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des instances multilatérales, notamment les Nations Unies et le cadre ASEAN-Norvège, tout en relevant conjointement les défis mondiaux et en saisissant les opportunités de coopération en matière de transition écologique et de développement durable.



Hilde Solbakken s'est dite confiante que les négociations sur l'ALE AELE-Vietnam progresseraient positivement cette année, contribuant ainsi à un renforcement des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux et interrégionaux.



L’ambassadrice a ajouté que la Norvège est prête à collaborer étroitement avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les agences et localités concernées pour organiser des activités marquant le 55e anniversaire des relations diplomatiques en 2026. - VNA/VI