Vietnam et Luxembourg renforcent leur coopération pour un développement vert et durable

Dans le cadre de sa visite de travail au Luxembourg du 5 au 8 juillet, le ministre des Finances Hô Duc Phoc a rencontré le 7 juillet la ministre des Finances du Luxembourg, Yuriko Backes.

Hô Duc Phoc a fait savoir que son ministère coopérait avec le ministère luxembourgeois de l'Environnement par le biais du l’Institut mondial de la croissance verte (Global Green Growth Institute -GGGI) et que les deux parties ont signé un protocole d'accord de coopération en matière de finance verte pour la période 2020 à 2025, dans lequel GGGI a construit le «Green Bond Readiness Program», un programme d’assistance technique financé par le gouvernement luxembourgeois pour favoriser le développement d’un marché des obligations vertes au Vietnam, augmenter les investissements dans des projets durables, contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à réaliser certains des objectifs du Vietnam.

Le ministère vietnamien des Finances souhaite continuer à bénéficier de la coopération du gouvernement et du ministère des Finances du Luxembourg en matière de développement des obligations vertes au Vietnam.

Le ministère des Finances souhaite voir le Luxembourg soutenir la construction d'un marché du carbone car le Vietnam est actuellement en train de développer un schéma pour établir celui-ci.

De son côté, la ministre luxembourgeois des Finances Yuriko Backes a souligné que grâce à des efforts continus dans le domaine du transfert de connaissances et du renforcement des capacités au Vietnam, le Luxembourg dispose d'une base solide pour l'aider à se connecter de plus en plus efficacement au marché international des capitaux.

Le ministre des Finances Hô Duc Phuc et la directrice générale de la Bourse de Luxembourg (LuxSE), Julie Becker. Photo: VNA

Auparavant, le ministre Hô Duc Phuc avait visité la Bourse de Luxembourg (LuxSE), la première au monde à disposer d'une plateforme dédiée aux titres verts et où sont cotées actuellement la moitié des obligations vertes du monde. Il y avait rencontré sa directrice générale Julie Becker.

Les deux parties ont affirmé continuer à renforcer la coopération afin que le soutien luxembourgeois soit plus efficace, notamment en matière de gestion et de surveillance boursière, d'échange et de partage sur l'application des technologies de l'information, de formation, d’amélioration de la qualité des ressources humaines...

Le ministre des Finances Hô Duc Phuc a également rencontré le vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), Kris Peeters.

Les deux parties ont discuté de divers sujets, en particulier du prêt de 500 millions d'euros de la BEI au Vietnam pour l'épauler dans sa transition énergétique.

Le ministre Ho Duc Phuc a également souhaité voir la BEI renforcer son soutien financier aux projets de transport urbain et d'environnement au Vietnam. -VNA/VI