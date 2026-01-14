Vietnam et Laos continuent de renforcer leur lien stratégique dans le nouveau contexte

Vilay Lakhamphong (à droite), membre du Bureau Politique et permanent du Secrétariat du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) reçoit Nguyen Manh Cuong, vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères. Photo : VNA

Lê 14 janvier à Vientiane, Nguyen Manh Cuong, vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères et secrétaire permanent du Comité du Parti dudit ministère, a été reçu par Vilay Lakhamphong, membre du Bureau Politique et permanent du Secrétariat du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).



Nguyen Manh Cuong a chaleureusement félicité le succès du 12e Congrès national du PPRL ainsi que la nomination de Vilay Lakhamphong à ses hautes fonctions, y voyant une reconnaissance de ses contributions majeures. À cette occasion, il a transmis les salutations distinguées de Tran Cam Tu, membre permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Vilay Lakhamphong a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien indéfectible du Vietnam à la défense et au développement du Laos. Il a souligné que le 12e Congrès national du PPRL constituait un jalon politique crucial, marquant une nouvelle étape de développement socialiste durable. Saluant les acquis historiques du Renouveau au Vietnam, il a affirmé que, malgré les incertitudes mondiales, la cohésion stratégique bilatérale serait continuellement approfondie au profit des deux peuples.



Nguyen Manh Cuong a informé son interlocuteur lao des préparatifs rigoureux du 14e Congrès national du PCV, prévu du 19 au 25 janvier prochain. Il a également rapporté les résultats de ses échanges avec la Commission des relations extérieures du PPRL, visant à concrétiser les accords de haut niveau et les activités diplomatiques futures.



Le même jour, Nguyen Manh Cuong a rencontré Bunleua Phandanouvong, chef de la Commission centrale des relations extérieures du PPRL et son adjoint Valaxay Lengsavat. Les deux parties ont échangé le déploiement des accords de haut niveau entre les deux Partis, les deux pays et la coopération entre le Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères et la Commission centrale des relations extérieures du PPRL dans les temps à venir. – VNA/VI