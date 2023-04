Vietnam et Japon coopèrent contre la criminalité

Dans le cadre de sa visite au Japon, le général To Lam, membre du Bureau politique, ministre de la Sécurité publique, a eu le 4 avril des rencontres avec le ministre japonais des Affaires intérieures et des Communications, Takeaki Matsumoto, et le ministre japonais de la Justice, Ken Saito.



Le ministre de la Sécurité publique, To Lam (gauche), et le ministre japonais des Affaires intérieures et des Communications, Takeaki Matsumoto. Photo: VNA To Lam a également eu une séance de travail avec le vice-ministre japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, Toshihiro Toyoda.

Lors de sa rencontre avec Takeaki Matsumoto, To Lam a remercié le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications pour ses aides sous forme de nombreux camions de pompiers et véhicules à usage spécial, qui servent efficacement les travaux de prévention et de lutte contre les incendies dans plusieurs localités vietnamiennes.

Le ministre vietnamien a émis le souhait que les deux parties renforcent leur coopération dans de nombreux domaines tels que l’amélioration des capacités de réponse aux catastrophes naturelles, le partage d’expériences dans la lutte contre les incendies, le secourisme et le sauvetage.

Il a également suggéré d’étudier les possibilités d’organiser des exercices conjoints de réponse aux catastrophes naturelles à grande échelle et sur des terrains complexes, de partager des expériences dans la gestion des données démographiques, la transformation numérique, la réforme administrative...

Lors de sa rencontre avec Ken Saito, To Lam lui a présenté plusieurs propositions pour promouvoir la coopération entre les deux parties, dont le renforcement du partage d’informations et d’expériences dans la lutte contre la criminalité, la défense des droits de l’homme…

De son côté, le ministre Ken Saito a exprimé son soutien aux propositions du ministère vietnamien de la Sécurité publique, promettant d’ordonner aux organes compétents de renforcer leur coopération avec la partie vietnamienne.

Lors de sa séance de travail avec le vice-ministre Toshihiro Toyoda, le ministre To Lam a proposé que les deux parties renforcent l’échange d’informations et d’expériences.

Le vice-ministre japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a affirmé qu'il travaillerait en étroite collaboration avec le Vietnam dans des domaines d'intérêt commun.

Le même jour, le ministre To Lam a eu une séance de travail avec l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam. Il a suggéré à la partie japonaise de bien prêter attention aux travailleurs vietnamiens et de renouveler les politiques et régimes les concernant, en continuant d'assister le Vietnam dans les secteurs des transports et de l’agriculture… Il a en outre proposé de développer les échanges et la coopération entre les députés japonais et vietnamiens.

Auparavant, le ministre To Lam avait travaillé avec le Commandant de l'Agence japonaise de prévention et de lutte contre les incendies et de gestion des catastrophes, Kazuhiro Maeda.