Vietnam et Ghana renforcent leur coopération dans des secteurs à fort potentiel

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Anh Tuan, et son homologue ghanéen, James Gyakye Quayson. Photo : VNA

Dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Anh Tuan, a effectué une visite de travail au Ghana les 2 et 3 juillet.

Il a coprésidé avec son homologue ghanéen, James Gyakye Quayson, la première session des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Le Anh Tuan a également rencontré le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Ghana (GNCCI), Stephane Miezan, le chef de cabinet du secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), Rui Livramento, et s'est rendu au mémorial dédié à l'ancien président ghanéen, Kwame Nkrumah.

Lors des consultations politiques, le vice-ministre vietnamien a plaidé pour un renforcement de la confiance politique à travers des échanges de délégations à tous les niveaux et une meilleure valorisation du potentiel de coopération économique afin de soutenir les objectifs de développement à long terme des deux pays.

Soulignant que le Ghana est devenu en 2025 le quatrième partenaire commercial du Vietnam en Afrique, avec un volume d'échanges ayant dépassé pour la première fois un milliard de dollars, Le Anh Tuan a proposé de diversifier les produits importés et exportés, de mettre en place des mécanismes d'échange d'informations sur les marchés, les politiques et les opportunités d'affaires, ainsi que d'accélérer la nomination de consuls honoraires dans chaque pays. Il a également appelé à la négociation et à la signature d'accords-cadres, notamment sur la prévention de la double imposition et la promotion et la protection des investissements.

De son côté, James Gyakye Quayson a souhaité que le Vietnam partage son expérience, ses technologies et son savoir-faire dans le développement des chaînes de valeur du riz, de la noix de cajou, du caoutchouc et de l'aquaculture, afin d'aider le Ghana à réduire ses exportations de matières premières, à accroître la valeur ajoutée de sa production nationale, à renforcer sa sécurité alimentaire et à soutenir ses exportations.

Les deux vice-ministres sont également convenus de développer la coopération dans des domaines prometteurs tels que la défense, la sécurité, l'éducation et la formation, les télécommunications, les technologies de l'information, les infrastructures et la logistique, tout en favorisant les liens entre les milieux d'affaires, notamment par la création d'un Conseil d'affaires bilatéral.

À l'issue des consultations, les deux responsables ont signé, au nom de leurs gouvernements, un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

Lors de sa rencontre avec le président du GNCCI, Stephane Miezan, Le Anh Tuan a proposé la signature d'un accord de coopération entre le GNCCI et la Fédération du commerce et de l'industrie du Vietnam afin de soutenir les entreprises vietnamiennes présentes au Ghana et d'intensifier les activités de mise en relation, de promotion commerciale et d'investissement.

Stephane Miezan a mis en avant les atouts du Ghana, notamment sa stabilité politique, sa population active jeune et son système éducatif relativement développé, invitant les entreprises vietnamiennes à investir dans l'agriculture, l'exploitation minière, les infrastructures, les véhicules électriques et les énergies renouvelables.

Au cours de sa rencontre avec le chef de l'AfCFTA, Rui Livramento, Le Anh Tuan a salué le rôle de cette zone de libre-échange, tout en proposant l'établissement d'un mécanisme d'échange d'informations et de partage d'expériences entre le secrétariat et les autorités vietnamiennes compétentes, en matière de commerce et d'investissement, afin de faciliter l'accès du Vietnam au marché africain et les négociations commerciales avec les États membres.

Rui Livramento a présenté l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'AfCFTA, les orientations des relations commerciales de l'Union africaine avec ses partenaires extérieurs, et s'est déclaré prêt à établir un mécanisme de dialogue avec les autorités vietnamiennes. - VNA/VI