Vietnam et France échangent des informations sur la cooopération du commerce et de l'investissement

Développer un courant d'affaires avec le Vietnam" est l'intitulé d'un séminaire tenu le 23 juin, au siège de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Paris, Ile-de-France. Son objectif est de relancer la promotion des relations de coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et la France.



Animé conjointement par l'Ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-vietnamienne, Thibaut Giroux, et la Présidente de la CCI Paris Ile-de-France en charge de la coopération internationale, Marie-Christine Oghly, cet évènement a attiré la participation de près de 80 entreprises et investisseurs français et vietnamiens.

S'exprimant lors du séminaire, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a hautement apprécié la présence d'un grand nombre d'entrepreneurs français et vietnamiens à cette rencontre, ce qui témoigne de la volonté de promouvoir la coopération économique entre les deux parties, notamment dans le contexte où les deux gouvernements prennent des mesures pour rouvrir les portes après la pandémie du COVID-19.



L'ambassadeur a souligné que le Vietnam était l'une des économies les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide de la région de l'ASEAN. Le gouvernement vietnamien a fait des efforts constants pour créer un couloir légal ouvert au Vietnam pour attirer les investissements étrangers, y compris les Français, en particulier dans les domaines d'intérêt commun. D'après lui, les domaines prioritaires se concentrer sur les 3 piliers : primo, le développement durable fondé sur les sciences et technologies, l'innovation et la transition numérique ; secundo, le perfectionnement institutionnel de l'économie de marché et tertio, l’assurance d’une autonomie sur la base de la maîtrise des technologies, de l’intégration internationale et de la mise en valeur des ressources internes.

La France est actuellement le deuxième partenaire d'investissement européen au Vietnam avec un fonds total de plus de 3,6 milliards de dollars. Elle dispose de nombreux atouts dans les domaines de la pharmacie, des énergies renouvelables, de l'agriculture propre et durable, des infrastructures, de la logistique..., ceux qui intéressent bien le Vietnam.



Selon l'ambassadeur, sur 15 accords de libre-échange (ALE) qui ont été en vigueur et sont mis en œuvre entre le Vietnam et d'autres pays, l'accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA) crée un cadre stable et à long terme pour la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et l'UE, ainsi qu'entre le Vietnam et la France. Il contribue aussi à promouvoir la dynamique de coopération manifestée lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en France en novembre 2021 et dans la perspective de 2023 marquant le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et les 10 ans des relations de partenariat stratégique Vietnam - France. L'Ambassadeur Dinh Toan Thang souhaite voir des fortes percées dans la coopération économique entre les deux pays en s'engageant à "accompagner des entrepreneurs français dans toutes les démarches nécessaires pour la réussite de leurs projets".

Au cours du séminaire, des représentants de CCIFV, Deep C Industrial Zone, Rosemont Business Asia Group ont partagé leurs points de vue sur le marché vietnamien, aidant la communauté d'affaires française à mieux comprendre les réalisations socio-économique du pays, en particulier l'ouverture institutionnelle et des politiques préférentielles pour les entreprises étrangères.



Les participants ont exprimé leur ferme soutien et leur conviction pour les possibilités de coopération entre les deux pays, et souhaitent en même temps que le gouvernement vietnamien soutienne et crée des conditions d'une coopération et d'affaires fructueuses au Vietnam et à travers ce pays pour entrer sur le marché de l'ASEAN ainsi que de l'Asie.