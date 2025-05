Vietnam et États-Unis terminent leur 2e cycle de négociations sur un accord commercial

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et l’ambassadeur Jamieson Greer, représentant américain au Commerce. Photo: VNA

Conformément au plan convenu, le deuxième cycle de négociations de l'accord bilatéral sur le commerce réciproque entre le Vietnam et les États-Unis s’est tenu du 19 au 22 mai 2025 à Washington, a annoncé le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.



La délégation vietnamienne était conduite par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, négociateur en chef du gouvernement, accompagné de représentants de divers ministères.



Au cours de ces trois jours de négociations, les délégations vietnamienne et américaine ont abordé l’ensemble des sujets identifiés en amont des discussions, dans un esprit de bonne volonté, de franchise, de respect mutuel des institutions, et d’équilibre des intérêts, tout en tenant compte des engagements internationaux et du niveau de développement de chaque pays.



Les deux parties ont échangé des informations sur leurs politiques respectives, clarifié le contenu du projet d’accord, et discuté d’une approche globale pour résoudre les questions fondamentales d’intérêt commun. Les membres des délégations ont également mené des discussions ouvertes et constructives sur les principaux enjeux économiques et commerciaux bilatéraux.



À l’issue de ce deuxième cycle, des progrès positifs ont été enregistrés. Les deux parties ont identifié les groupes de questions sur lesquels un consensus est obtenu ou est proche, ainsi que ceux nécessitant des discussions plus approfondies. Des délais ont été fixés pour la remise de commentaires sur le projet d’accord, les textes proposés, ainsi que pour la tenue de réunions en ligne préparatoires aux prochaines négociations.

Séance de négociations entre les deux parties. Photo: VNA

Au terme du cycle, le ministre Nguyên Hông Diên a eu des négociations avec l’ambassadeur Jamieson Greer, représentant américain au Commerce, afin de faire le point sur les résultats obtenus et de déterminer les priorités pour le prochain cycle de négociations prévu début juin 2025.



Jamieson Greer a salué la bonne volonté et les efforts du Vietnam pour répondre aux préoccupations des États-Unis, et a exprimé l’espoir que les échanges techniques, y compris au niveau ministériel, se poursuivront de manière soutenue afin d’aboutir rapidement à des résultats concrets.



De son côté, Nguyên Hông Diên a réaffirmé la volonté du Vietnam de développer des relations économiques et commerciales équilibrées, durables et mutuellement bénéfiques avec les États-Unis.



Les deux parties ont convenu de confier aux équipes techniques la tâche de renforcer les échanges en vue de parvenir prochainement à un accord satisfaisant pour les deux pays.- VNA/VI