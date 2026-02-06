Vietnam et États-Unis renforcent leur dialogue sur la politique économique et commerciale

En marge du sixième cycle de négociations sur l'Accord commercial réciproque, équitable et équilibré entre le Vietnam et les États-Unis, le ministre par intérim de l'Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, a eu une séance de travail le 4 février, à Hanoï, avec le sénateur républicain américain Bill Hagerty, représentant pour le Tennessee.

Cette rencontre s'est concentrée sur les enjeux stratégiques de la coopération bilatérale en matière d'économie, de commerce et d'investissement, dans un contexte où les deux nations intensifient la mise en œuvre de leur Partenariat stratégique global et entrent à la phase clé du processus de négociation de cet accord.

Les deux parties ont souligné que le maintien d'un dialogue politique régulier et substantiel revêt une signification importante pour consolider la confiance mutuelle, forger un consensus et bâtir un fondement de coopération à long terme.

Le ministre par intérim Le Manh Hung a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur d'un développement des relations économiques avec les États-Unis fondé sur l'harmonie des intérêts, l'équilibre et la durabilité.

Alors que les négociations commerciales progressent activement, le ministre a exprimé le souhait de voir aboutir rapidement des résultats conformément aux intérêts des deux pays, permettant ainsi d'instaurer un cadre juridique stable, de renforcer la prévisibilité et d'accroître la confiance des investisseurs.

De son côté, le sénateur Bill Hagerty a salué le rôle de plus en plus prééminent du Vietnam au sein des chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales. Il a également fait part de l'intérêt marqué des États-Unis pour l'extension de la coopération dans les secteurs de la haute technologie, de l'innovation et de l'industrie des semi-conducteurs. À cet égard, plusieurs grands groupes technologiques américains, dont NVIDIA, étudient actuellement des opportunités d'investissement au Vietnam, considérant le pays comme une destination prioritaire dans leur stratégie de diversification.

Le ministre Le Manh Hung a hautement apprécié l'engagement du sénateur Bill Hagerty dans la connexion entre la classe politique, le milieu des affaires américain et les partenaires vietnamiens. Il a proposé au sénateur de continuer de soutenir le processus de négociation commerciale afin de parvenir à un accord équitable, équilibré et mutuellement bénéfique dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, le ministre a plaidé pour un renforcement des connexions entre les grandes corporations américaines et les entreprises locales, visant des projets de coopération approfondis et à haute valeur ajoutée.

En conclusion, les deux parties ont convenu de maintenir des échanges réguliers à tous les niveaux et d'intensifier la coordination des politiques, contribuant notablement à consolider les fondements de la coopération économique et à orienter les relations entre le Vietnam et les États-Unis vers un développement plus stable, substantiel et efficace dans les années à venir. -VNA/VI