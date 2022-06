Vietnam et États-Unis renforcent leur coopération pour traiter les conséquences de la guerre et États-Unis renforcent leur coopération pour traiter les conséquences de la guerre

Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre de la Défense, a reçu le 13 juin à Hanoï la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman.

Le vice-ministre vietnamien a affirmé que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme l'un des partenaires les plus importants de sa politique étrangère. Il a remercié les États-Unis pour leur soutien au Vietnam en vaccins et en matériel pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Selon lui, la coopération en matière de défense entre les deux parties au cours de ces derniers temps a abouti à des résultats encourageants en matière de traitement des conséquences de la guerre, d'échange de délégations de haut niveau, de formation, de participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix, de médecine militaire…

Hoang Xuan Chiên a émis le souhait que dans les temps à venir, le Département d'État américain continue d’oeuvrer pour soutenir les domaines de coopération en matière de défense entre les deux pays, dont les projets de traitement des conséquences de la guerre au Vietnam, la recherche des restes des soldats vietnamiens tombés, l’aide au Vietnam dans l’amélioration des capacités de participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU…

De son côté, Wendy Sherman a affirmé l’importance de la coopération dans le traitement des conséquences de la guerre dans les relations entre les deux pays. Elle a déclaré que les États-Unis continueraient à soutenir le Vietnam dans la formation et le renforcement des capacités pour participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU.