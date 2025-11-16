Vietnam et États-Unis promeuvent les négociations commerciales et l’importation de produits agricoles

La rencontre à Washington D.C. entre le ministre du Commerce, Nguyen Hong Dien, et le député Adrian Smith (Nebraska, Parti républicain), président de la sous-commission du Commerce du Congrès américain. Photo : VNA

Le 13 novembre au matin (heure locale) à Washington D.C., le ministre du Commerce, Nguyen Hong Dien, a rencontré le député Adrian Smith (Nebraska, Parti républicain), président de la sous-commission du Commerce du Congrès américain et représentant des intérêts du secteur agricole.

Le ministre vietnamien a souligné le potentiel et les perspectives de la coopération bilatérale, notamment avec l’État du Nebraska. Il a rappelé qu'après le lancement des négociations sur les taxes commerciales réciproques, le Vietnam s’était engagé à importer davantage de produits américains.

Les intérêts vietnamiens se concentrent sur le maïs de haute qualité (pour la production de semences et la transformation en éthanol, soutenant la stratégie d’énergie durable), les produits à base de bœuf de l’État du Nebraska, très appréciés des consommateurs vietnamiens.

Le ministre a exprimé le souhait de mettre en place des mécanismes de coopération concrets avec le Nebraska, contribuant ainsi à renforcer les relations économiques et commerciales bilatérales.

Abordant le déséquilibre commercial actuel, le ministre Nguyen Hong Dien a estimé que si les États-Unis retiraient rapidement le Vietnam de la liste D1/D3 (accès restreint aux produits technologiques), cela créerait une base importante pour atteindre rapidement l'équilibre des échanges.

Il a sollicité l'appui du député Adrian Smith pour les négociations et l'a invité à jouer un rôle de pont pour promouvoir la coopération entre le Vietnam et les États-Unis, l’État du Nebraska en particulier, particulièrement dans les domaines où ce dernier à des atouts : agriculture, aéronautique et biotechnologie.

Le ministre du Commerce, Nguyen Hong Dien (gauche) et le député Adrian Smith, président de la sous-commission du Commerce du Congrès américain. Photo : VNA

Le député Adrian Smith a remercié le ministre et a exprimé son appréciation pour sa visite et son message, soulignant sa confiance que sur la base des développements positifs récents, les deux pays pouvaient promouvoir la coopération commerciale et contribuer aux relations bilatérales.

Il a particulièrement salué les efforts du Vietnam pour équilibrer le commerce, notamment l’achat de maïs pour la production d’essence biologique. Ayant déjà visité des établissements agricoles et aquacoles au Vietnam, il a confirmé le potentiel d’importation de matières premières américaines pour l'agriculture locale.

« J’espère vivement que les deux pays finaliseront rapidement l’accord commercial réciproque entre le Vietnam et les États-Unis, afin que cet accord ait un impact positif sur la coopération économique et commerciale bilatérale », a-t-il précisé. -VNA/VI