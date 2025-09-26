Vietnam et EAU : cap sur les centres financiers internationaux

Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh (gauche) et le vice-Premier ministre et ministre des Finances des EAU, Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite de travail aux Émirats arabes unis (EAU) les 24 et 25 septembre, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a eu une série d’entretiens avec des dirigeants des EAU.

Il a eu des rencontres de haut niveau avec le vice-Premier ministre et ministre des Finances des EAU, Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le ministre des Affaires du Cabinet Mohammed Bin Abdullah Al Gergawi, le ministre de l’Intelligence artificielle Omar Bin Sultan Al Olama, le gouverneur du Centre financier international de Dubaï (DIFC) Essa Kazim, ainsi que des dirigeants de grands groupes et entreprises émiratis.

Ces échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le cadre du Partenariat global établi en octobre 2024, avec comme priorité la construction d’un Centre financier international (CFI) au Vietnam.

Lors de son entretien avec le vice-Premier ministre et ministre des Finances Maktoum bin Mohammed, le vice-Premier ministre Nguyen Hoa Binh a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux et salué les succès remarquables des EAU, en particulier le fonctionnement efficace de deux places financières de premier plan dans la région et dans le monde – Abu Dhabi Global Market (ADGM) et le DIFC.

Les deux parties sont convenues de mettre en œuvre de manière vigoureuse les engagements pris au plus haut niveau, notamment les résultats de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh aux EAU en octobre 2024, afin de donner un nouvel élan au Partenariat global.

Le vice-Premier ministre a transmis l’invitation des dirigeants vietnamiens au président et au Premier ministre des EAU à effectuer prochainement une visite au Vietnam, tout en invitant le vice-Premier ministre Al Maktoum à se rendre à Hanoï.

Pour sa part, la partie émiratie a affirmé qu’elle accélérerait la procédure de ratification de l’Accord de partenariat économique global (CEPA) pour une entrée en vigueur rapide, créant ainsi un moteur supplémentaire en vue de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars. Les EAU ont également souligné que la compagnie Emirates assure actuellement 25 vols hebdomadaires vers le Vietnam et espère voir des facilités accrues en matière de visas pour les hommes d’affaires, investisseurs et touristes émiratis.

Les deux parties se sont accordées sur la mise en œuvre effective des protocoles d’accord conclus entre l’ADGM et les villes de Hô Chi Minh-Ville et Da Nang, en se concentrant sur le partage d’expériences dans la création d’un écosystème financier complet, l’élaboration d’outils juridiques modernes et la formation de ressources humaines de haute qualité dans le secteur financier. Le Vietnam a affirmé sa volonté de faciliter l’accès des investisseurs et institutions financières émiratis, tout en coopérant à l’organisation d’une conférence d’investissement EAU–Vietnam prévue début 2026.

Lors de e la rencontre avec le ministre des Affaires du Cabinet, Mohammed Bin Abdullah Al Gergawi. Photo : VNA

Au cours de sa rencontre avec le ministre des Affaires du Cabinet, Mohammed Bin Abdullah Al Gergawi, le vice-Premier ministre Nguyen Hoa Binh a souligné le souhait du Vietnam de tirer des enseignements de l’expérience émiratie dans la mise en place et la gestion d’un CFI. Le ministre Al Gergawi a partagé que le succès du DIFC réside dans sa capacité à créer des avantages compétitifs spécifiques, à mettre en place un cadre juridique adapté, à établir une autorité de régulation indépendante et à attirer de grandes institutions financières internationales. Selon lui, la rapidité d’exécution, la transparence et l’adaptabilité des politiques sont les clés de la réussite.

Recevant le ministre de l’Intelligence artificielle Omar Bin Sultan Al Olama, le vice-Premier ministre Nguyen Hoa Binh a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à l’innovation et souhaite s’inspirer des expériences des EAU dans la création d’un environnement attractif pour attirer les talents de haut niveau dans les domaines de la finance et des technologies.

Le ministre Al Olama a salué l’orientation du Vietnam en matière de transformation numérique et d’économie numérique, tout en estimant que les CFI modernes ne se limitent pas aux activités financières, mais deviennent aussi des pôles d’innovation technologique et d’intelligence artificielle. Il s’est dit convaincu qu’en suivant la bonne voie, le CFI du Vietnam pourrait devenir une destination financière majeure dans la région et au-delà.

Le vice-Premier ministre Nguyen Hoa Binh a également eu des échanges approfondis avec le gouverneur du DIFC Essa Kazim, le groupe G42, ainsi qu’avec des entreprises de premier plan dans le domaine des actifs numériques et de l’immobilier comme Bybit, Binance et Emaar.

Les partenaires émiratis ont partagé leurs expériences en matière d’infrastructures juridiques conformes aux standards internationaux, de mécanismes judiciaires indépendants et de création d’un écosystème de services diversifiés afin d’instaurer la confiance des investisseurs. Le vice-Premier ministre a hautement apprécié ces enseignements pratiques et affirmé qu’ils seraient étudiés et adaptés pour mettre en œuvre efficacement la Résolution de l’Assemblée nationale sur la construction de CFIs à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang.

Un moment fort de la visite a été la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre la société Binance et le Comité populaire de Da Nang sur le développement de la blockchain et des actifs numériques, ouvrant une nouvelle perspective de coopération dans la finance technologique.

Avec cette série de rencontres de haut niveau et des résultats concrets, la visite du vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh aux EAU a contribué à approfondir le Partenariat global Vietnam–EAU, tout en jetant les bases d’une coopération renforcée dans la finance, la technologie et l’innovation, faisant des deux pays un pont essentiel entre l’ASEAN, le CCG et les grands centres financiers mondiaux. - VNA/VI