Vietnam et Cambodge s’attachent à traduire les orientations stratégiques en actions concrètes

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères (AE), Nguyên Minh Vu (gauche) et le premier vice-Premier ministre cambodgien, Neth Savoeun. Photo: VNA

Dans le cadre de sa visite de travail au Cambodge, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères (AE), Nguyên Minh Vu, a rendu, le 27 février à Phnom Penh, une visite de courtoisie au premier vice-Premier ministre cambodgien, Neth Savoeun.

S’exprimant lors de la rencontre, Nguyên Minh Vu a souligné la portée stratégique de la visite d’État effectuée le 6 février dernier au Cambodge par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm. À cette occasion, ce dernier a coprésidé la réunion de haut niveau entre le Bureau politique du Comité central du PCV et le Comité permanent du Comité central du Parti du peuple cambodgien (CPP).

Selon le vice-ministre, cette visite a contribué à renforcer solidement la confiance politique et à approfondir davantage les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale, durable et à long terme entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Il a affirmé que l’envoi d’une délégation de travail au Cambodge immédiatement après cette visite d’État témoigne non seulement de la forte détermination politique des dirigeants vietnamiens, mais aussi de leur esprit de proactivité, de diligence et de responsabilité dans la mise en œuvre des accords et des consensus dégagés par les hauts dirigeants des deux pays.

Nguyên Minh Vu a souligné la nécessité de concrétiser ces engagements à travers des programmes, des plans d’action et des feuilles de route clairs, afin de traduire rapidement les orientations politiques en résultats de coopération substantiels, au bénéfice concret des deux peuples, et de créer ainsi un nouvel élan pour un développement stable, durable et de long terme des relations bilatérales.

Félicitant le gouvernement royal et le peuple cambodgiens pour les progrès significatifs et globaux accomplis ces derniers temps, le vice-ministre s’est dit convaincu que le Cambodge poursuivrait son essor dynamique, atteindrait l’objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays à revenu élevé à l’horizon 2050, tout en améliorant continuellement les conditions de vie de sa population et en consolidant sa position sur la scène régionale et internationale.

Pour sa part, le premier vice-Premier ministre Neth Savoeun a adressé ses félicitations pour le succès du 14e Congrès national du PCV, saluant les réalisations majeures obtenues par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens dans tous les domaines, sous la direction clairvoyante du secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Il a exprimé sa confiance dans la capacité du Vietnam, sous la conduite stratégique du Parti communiste du Vietnam, à mettre en œuvre avec succès la Résolution du 14e Congrès, notamment en atteignant une croissance économique à deux chiffres, en réalisant l’objectif de devenir d’ici 2030 un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur, puis un pays socialiste développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Se félicitant de l’envoi rapide d’une délégation vietnamienne au Cambodge, peu après la visite d’État du secrétaire général du Parti Tô Lâm et immédiatement après le Nouvel An lunaire vietnamien, Neth Savoeun a réaffirmé que le Cambodge attachait une importance constante et prioritaire au renforcement des relations d’amitié et de coopération intégrale avec le Vietnam.

Il a souligné la volonté commune des deux parties de maintenir une coordination étroite afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse et efficace des orientations stratégiques et des accords de haut niveau, de concrétiser les engagements pris par les dirigeants des deux pays et de promouvoir un développement stable, durable et mutuellement bénéfique.

Le premier vice-Premier ministre cambodgien a également salué l’accélération des négociations en vue de la signature de l’Accord sur la gestion des postes-frontières terrestres, ainsi que la préparation d’un nouvel accord sur le régime de gestion des frontières terrestres, destiné à remplacer l’Accord de 1983 dans un avenir proche. -VNA/VI