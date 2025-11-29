Vietnam et Cambodge s'engagent à faire de leur frontière un espace de paix et de prospérité

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son (gauche) et le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de l'Intérieur, Sar Sokha coprésident la 13e Conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières Vietnam-Cambodge. Photo: VNA

La 13e Conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières Vietnam-Cambodge s'est tenue ce jeudi à Phnom Penh, sous la coprésidence du vice-Premier ministre du Vietnam, Bui Thanh Son, et du vice-Premier ministre cambodgien et ministre de l'Intérieur, Sar Sokha. La 13e Conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières Vietnam-Cambodge s'est tenue ce jeudi à Phnom Penh, sous la coprésidence du vice-Premier ministre du Vietnam, Bui Thanh Son, et du vice-Premier ministre cambodgien et ministre de l'Intérieur, Sar Sokha.

L'événement de haut niveau avait pour thème « Paix, stabilité et développement durable des provinces frontalières ».

Les deux parties ont convenu d'un plan d'action visant à renforcer la qualité et l'efficacité de la coopération locale. L'objectif commun est de consolider la sécurité politique, l'ordre social et la sécurité aux frontières, d'améliorer les conditions de vie des populations, et d'édifier une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

Les deux vice-Premiers ministres se sont félicités du développement soutenu des relations bilatérales, marquées par des contacts réguliers entre les dirigeants et une coopération économique positive.

Les échanges commerciaux bilatéraux, notamment entre les provinces limitrophes, ont atteint en moyenne 10 milliards de dollars par an au cours des quatre dernières années. Pour les dix premiers mois de 2025, ils s'élèvent déjà à 9,5 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 13,5% sur un an.

La conférence a salué les résultats de la précédente édition, soulignant la bonne coordination entre les autorités et les forces de l'ordre, qui a permis de maintenir la sécurité et l'ordre dans la zone frontalière, de renforcer les connexions économiques et d'améliorer le niveau de vie des habitants.

L'introduction du paiement par QR code en monnaie locale a notamment été saluée pour avoir facilité les transactions, le commerce et le tourisme.

La conférence a réaffirmé la nécessité de consolider la coopération dans des domaines clés : défense, sécurité, commerce transfrontalier, investissements, gestion des postes-frontières, développement des infrastructures de connectivité, démarcation et bornage de la frontière terrestre, ainsi que l'amélioration des services dans l'éducation, la santé et l'assistance aux moyens de subsistance des populations.

Les deux pays ont convenu d'encourager les autorités provinciales à maintenir des rencontres et des échanges au moins une fois par an pour examiner les progrès et relever les défis émergents.

La 14e conférence en la matière se tiendra au Vietnam en 2026, les dates et le lieu exacts devant être fixés par voie diplomatique. -VNA/VI