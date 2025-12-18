Vietnam et Brésil boostent leur coopération en matière d'agriculture intelligente

L’ambassade du Vietnam au Brésil a récemment organisé un séminaire hybride consacré aux opportunités offertes par la chaîne de valeur de l’agriculture intelligente Vietnam–Brésil. Plus de 50 délégués issus d’organismes gouvernementaux, d’instituts de recherche, d’associations professionnelles et d’entreprises des deux pays y ont participé.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bui Van Nghi, a mis en avant la dynamique économique remarquable du Vietnam, dont le PIB devrait dépasser 510 milliards de dollars cette année, tandis que les exportations agroforestières et halieutiques avoisinent les 70 milliards de dollars. Autrefois confronté à une pauvreté généralisée, le Vietnam s’est hissé parmi les principaux exportateurs mondiaux de café Robusta, de riz, de poivre, de noix de cajou et de produits aquatiques.

Selon lui, ce succès repose en grande partie sur la transformation numérique de l’agriculture, portée notamment par l’Internet des objets (IoT), l’utilisation de drones, de capteurs intelligents et de systèmes de traçabilité fondés sur la blockchain. Ces technologies ont permis d’accroître la productivité de 20 à 30 % tout en réduisant les coûts de production.

L’ambassadeur a également souligné que les relations bilatérales sont entrées dans une phase stratégique depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique en novembre 2024 et l’adoption d’un plan d’action pour la période 2025–2030. Les échanges commerciaux entre les deux pays s’élèvent actuellement à environ 8 milliards de dollars, avec un objectif de 15 milliards de dollars d’ici 2030.

Face aux pressions mondiales croissantes — changement climatique, raréfaction des ressources, durcissement des normes en matière de sécurité alimentaire, de traçabilité et de production à faible émission de carbone —, il a affirmé que l’agriculture intelligente et les chaînes de valeur durables ne constituent plus une option, mais une nécessité. Le Vietnam et le Brésil ayant tous deux fait de cette orientation une priorité stratégique, il a estimé que le potentiel de coopération approfondie et durable entre les deux pays était considérable.

De son côté, Luiz Rodrigues, conseiller spécial pour l’agriculture au ministère brésilien de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, a indiqué que le Brésil était prêt à partager des solutions innovantes en intelligence artificielle (IA), en technologies de semi-conducteurs appliquées aux capteurs agricoles et en édition génomique des cultures. Il a ajouté que le renforcement de la coopération entre l’Institut brésilien de recherche agricole (Embrapa) et ses partenaires vietnamiens est essentiel pour accélérer le transfert de technologies, notamment dans la gestion de la chaîne du froid et l’agriculture de précision.

Séminaire sur les opportunités offertes par la chaîne de valeur de l’agriculture intelligente Vietnam–Brésil. Photo: ambassade du Vietnam au Brésil

Mirela Janice Eidt, directrice du Bureau du ministère brésilien de l’Agriculture et de l’Élevage (MAPA), a pour sa part souligné que les relations agricoles bilatérales sont entrées dans une phase plus opérationnelle depuis la signature d’un mémorandum d’entente en 2018, couvrant des secteurs stratégiques tels que le machinisme agricole, la foresterie, l’horticulture et les biocarburants.

Elle a également affirmé l’engagement du Brésil à partager son expertise de pointe en matière de santé animale, notamment dans la lutte contre la fièvre aphteuse, ainsi que dans le développement d’une agriculture durable. La nomination prévue de Mirela Eidt en tant que conseillère agricole au Vietnam à compter de février 2026 devrait permettre d’instaurer des canaux de communication directs, d’accélérer la recherche conjointe et de concrétiser les engagements en matière d’innovation. -VNA/VI