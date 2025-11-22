Vietnam et Afrique du Sud élèvent leurs relations au niveau de Partenariat stratégique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Photo: VNA

Pour mettre en œuvre les engagements convenus lors de la visite d’État du président sud-africain au Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Cyril Ramaphosa ont officiellement déclaré l’élévation des relations Vietnam – Afrique du Sud au niveau de Partenariat stratégique, marquant une étape historique permettant d’approfondir les relations bilatérales et de les rendre plus substantielles et efficaces, sur la base de la confiance mutuelle.



Afin de mettre en œuvre efficacement le cadre du Partenariat stratégique, les deux dirigeants ont convenu de charger les organes compétents des deux pays d’élaborer rapidement un Plan d’action pour concrétiser le contenu de la Déclaration commune, afin de créer des avancées et de faire des relations Vietnam – Afrique du Sud un modèle de coopération entre pays du Sud.



Les deux parties ont également réaffirmé leur engagement à promouvoir davantage la coopération économique, commerciale et d’investissement, considérée comme un pilier central de leurs relations. Elles ont convenu de négocier prochainement un accord et de mettre en place immédiatement un groupe de travail chargé de promouvoir l’ouverture du marché aux produits de chaque partie, avec l’objectif de porter rapidement le commerce bilatéral à 4–5 milliards de dollars dans les deux à trois prochaines années.

Panorama de l'entrevue. Photo: VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de rehausser le mécanisme du Comité intergouvernemental du niveau de vice-ministre à celui de ministre des Affaires étrangères ; de créer les conditions les plus favorables pour la coopération entre les entreprises des deux pays dans les domaines des infrastructures, de l’économie verte, de l’économie numérique, des télécommunications, de la production, de la transformation agricole, de l’énergie, de la production de véhicules électriques et du développement du secteur Halal... Il a également suggéré de promouvoir la coopération dans la défense, la sécurité, les sciences et technologies, l’innovation, le tourisme, l’éducation et la formation, la culture...



Les deux dirigeants ont également convenu de poursuivre les négociations et de signer dans les meilleurs délais d’autres instruments de coopération importants, constituant un cadre juridique et institutionnel solide pour les relations bilatérales, tels que les accords de non-double imposition, d’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, et de coopération dans la lutte contre la criminalité...



Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination et de se soutenir davantage au sein des forums multilatéraux.



À l’issue de leur entrevue, les deux dirigeants ont approuvé la Déclaration commune portant élévation des relations au niveau de Partenariat stratégique et ont assisté à la signature d’un protocole d’accord sur la coopération agricole entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement et le ministère sud-africain de l’Agriculture.-VNA/VI