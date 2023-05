Vietnam- EAU : coopération substantielle dans le domaine de l'information et de la communication

Dans le cadre de sa visite aux Émirats arabes unis (EAU), la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a eu une réunion avec le directeur général de l'Agence de presse des Émirats (WAM), Mohamed Jalal Al Rayssi, jeudi matin, 4 mai, à Abu Dhabi, aux EAU.La vice-présidente vietnamienne a apprécié la position et le prestige de WAM, l'une des principales agences de presse du Moyen-Orient, a félicité l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) et WAM pour la signature d'un accord de coopération professionnelle, ouvrant une étape importante dans la relation de coopération entre les deux agences de presse, en particulier à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatique entre le Vietnam et les EAU (1er août 1993).La dirigeante vietnamienne s’est déclarée convaincue qu'avec l'accord signé, la coopération et l'échange d'informations entre les deux agences de presse seraient davantage accélérées, contribuant à faire la publicité sur les images des deux pays, des deux régions, améliorant la compréhension mutuelle entre les deux peuples.Sur la base de l'accord de coopération, la VNA et le WAM développeront et mettront prochainement en œuvre des programmes et des plans spécifiques pour obtenir des résultats de coopération substantiels dans le domaine de l'information et de la communication, a-t-elle déclaré.