Vietnam déterminé à lever le « carton jaune » de la CE sur la pêche INN

Le 25 février, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé la dépêche officielle n° 18/CD-TTg du Premier ministre portant sur la préparation rigoureuse de la cinquième mission d’inspection de la Commission européenne (CE), réaffirmant la détermination du Vietnam à lever l’avertissement « carton jaune » lié à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le document souligne que, sous la direction du Bureau politique, du Secrétariat, du gouvernement et du Premier ministre, les ministères, secteurs et localités ont pris de nombreuses mesures vigoureuses pour lutter contre la pêche INN. Le Premier ministre a salué les efforts, le sens des responsabilités et les premiers résultats obtenus par les forces compétentes et la communauté des pêcheurs.

Toutefois, la dépêche relève encore des insuffisances, notamment dans la gestion et le contrôle des navires de pêche ne remplissant pas les conditions d’exploitation ; de nombreux cas d’infractions n’ont pas été traités de manière définitive... À cela s’ajoutent une certaine subjectivité et un manque de fermeté dans la mise en œuvre des mesures à certains niveaux, expliquant qu’après près de huit ans et quatre inspections de la CE, l’avertissement n’ait pas encore été levé.

La cinquième mission d’inspection de la CE, prévue pour début mars 2026, revêt une importance particulière, son résultat étant déterminant pour la levée du « carton jaune » ou, à défaut, le passage au « carton rouge » à l’encontre des produits halieutiques vietnamiens.

Le Premier ministre a exigé que les ministres, responsables sectoriels et dirigeants des localités concernées considèrent cette tâche comme une priorité urgente et majeure, mobilisent l’ensemble des ressources nécessaires et mettent en œuvre de manière résolue et coordonnée 123 tâches, axées sur cinq groupes de questions clés : le cadre juridique ; la gestion de la flotte ; le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche ; la traçabilité des captures ; et l’application rigoureuse de la loi et le traitement des violations, conformément aux recommandations de la CE.

Le Premier ministre a chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement d’assurer le suivi, l’inspection et le rapport sur la mise en œuvre de cette dépêche. – VNA/VI