Vietnam - Cuba : Vers un nouvel élan de coopération parlementaire et économique

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (gauche), et son homologue cubain, Esteban Lazo. Photo: VNA



Tran Thanh Man a affirmé que le Vietnam attache une grande importance aux relations de solidarité traditionnelle et d’amitié spéciale avec Cuba et demeure déterminé à les approfondir.



Il s’est réjoui du développement vigoureux des relations bilatérales ces derniers temps et a proposé que les deux parties intensifient les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau. Il a souligné l’importance de maintenir régulièrement les mécanismes de coopération et d’en améliorer l’efficacité afin de partager des informations et expériences dans les domaines d’excellence de chaque pays, faisant de la coopération parlementaire un canal clé dans les relations bilatérales.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

De son côté, Esteban Lazo a affirmé que la solidarité traditionnelle et l’amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba ne cessent d’être renforcées et approfondies de manière substantielle dans tous les domaines : politique, économie, commerce, sécurité, défense, sciences et techniques.



Il a exprimé sa gratitude pour le précieux soutien du Vietnam, en évoquant les réalisations importantes obtenues grâce à cette aide, et a affirmé que Cuba souhaite constamment promouvoir les relations économiques bilatérales, se disant prêt à coopérer pour lever les difficultés auxquelles font face les entreprises vietnamiennes investissant et opérant à Cuba.



Les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coordination pour mettre en œuvre plusieurs mesures visant à consolider et approfondir les relations bilatérales, notamment à travers une série d’activités commémorant le 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cuba en 2025 – l’« Année de l’amitié Vietnam-Cuba » –, ainsi que de continuer à se soutenir mutuellement au sein des organisations et forums multilatéraux.-VNA/VI