Vietnam-Cuba : entretien téléphonique Nguyên Phu Trong – Miguel Diaz-Canel

Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a eu , le 21 décembre un entretien téléphonique avec le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, au cours duquel les deux parties ont discuté mesures visant à promouvoir davantage les relations bilatérales à l'avenir.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Le dirigeant cubain a informé le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong de la situation générale dans la région de l'Amérique latine et à Cuba, ainsi que des difficultés et des défis auxquels Cuba est confronté en raison de l'impact de la crise économique mondiale, de la pandémie de COVID-19, des catastrophes naturelles et les conflits en Europe ainsi que l'embargo et les activités hostiles.



Il a affirmé que Cuba est restée ferme et a mis en œuvre des mesures pour stimuler la reprise et le développement économiques et assurer les conditions de vie des habitants locaux.



Cuba met en œuvre la Résolution du 8e Congrès national du PCC, en se concentrant sur trois tâches principales : stimuler le développement économique, promouvoir la paix et protéger fondement l’idéologique du PCC, a-t-il déclaré.

Il a également informé la partie vietnamienne des résultats de la 10e session de son 9e parlement et de la cinquième session du Comité central du PCC, ainsi que des préparatifs de la deuxième conférence nationale du PCC prévue pour octobre 2023. Il a réaffirmé la rôle central du PCC dans les discussions sur les questions importantes de Cuba et dans la prise de décision sur les mesures à prendre pour faire face aux difficultés et défis actuels.



Miguel Díaz-Canel a fait l'éloge des réalisations socio-économiques du Vietnam et a exprimé sa conviction que sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), le peuple vietnamien continuera à récolter de plus grands succès dans la mise en œuvre des objectifs fixés.



Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a félicité Cuba pour ses réalisations dans la résolution des difficultés, la stabilisation de la situation du pays et la progression vers le socialisme. Il a affirmé que le Vietnam suit toujours de près la situation de Cuba et partage les difficultés avec le Parti, l'État et le peuple cubains, et a exprimé sa conviction que sous la direction du PCC, le peuple cubain surmontera les difficultés pour obtenir de plus grandes réalisations.



Il a également informé le dirigeant cubain des efforts du Vietnam dans le contrôle du COVID-19 et la reprise et le développement socio-économiques ainsi que de la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès du Parti national et des résultats des sessions du Comité central du PCV. Le dirigeant a affirmé que le Vietnam poursuivra sa politique extérieure de paix, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations.



Le Vietnam accompagne toujours la juste cause révolutionnaire du peuple cubain et se souvient à jamais de la déclaration du dirigeant cubain Fidel Castro "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser le sang", a déclaré Nguyen Phu Trong, réaffirmant que le Vietnam s'oppose à l'embargo contre Cuba.



Les deux dirigeants se sont réjouis du développement positif des relations entre les deux Partis et pays.



Ils ont convenu de travailler pour renforcer la compréhension mutuelle et le soutien mutuel, tout en maintenant l'échange de délégations à des niveaux élevés et à tous les niveaux, en continuant à partager des théories et des expériences pratiques, en mettant efficacement en œuvre des accords dans des domaines où les atouts et les desoins de chacun sont telles que l'agriculture et les soins de santé, et favoriser leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums internationaux.



Miguel Díaz-Canel a déclaré qu'il espérait que les entreprises vietnamiennes augmenteraient leurs investissements à Cuba, en particulier dans les domaines de la production alimentaire et des produits de base, de la vente au détail et en gros.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a invité Raúl Castro et Miguel Díaz-Canel à visiter le Vietnam. Miguel Díaz-Canel a accepté l'invitation avec plaisir.