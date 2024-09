Vietnam-Cuba: Entretien entre les dirigeants To Lam et Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 26 septembre (heure locale), à La Havane, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en visite d’État à Cuba, s’est entretenu avec le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Le dirigeant cubain a souligné que la première visite d'État à Cuba de To Lam en tant que secrétaire général du Comité central du PCV et président du Vietnam avait une signification particulièrement importante, démontrant le grand respect et la solidarité révolutionnaire des deux Partis, des deux pays, contribuant à approfondir la confiance et à créer des changements substantiels dans les relations bilatérales dans les temps à venir.

Il a affirmé que Cuba accordait une importance particulière aux relations traditionnelles, à l'amitié spéciale et loyale avec le Vietnam, et que Cuba continuerait d'oeuvrer avec le Vietnam dans le processus de développement national sur la voie socialiste.

To Lam a remercié les dirigeants et le peuple cubains pour leurs sentiments profonds, ainsi que pour leur aide au peuple vietnamien pour surmonter les graves conséquences du typhon Yagi.

Le dirigeant vietnamien a souligné que cette visite à Cuba confirmait le respect et la forte détermination du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam à renforcer et à améliorer l'efficacité des liens étroits, fraternels et exemplaires dans les relations internationales, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux pays.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez a félicité le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour ses réalisations importantes obtenues au cours de près de 40 ans de Renouveau. Il a également salué l'expérience théorique et pratique du socialisme et de la voie vers le socialisme au Vietnam.

Le dirigeant cubain a exprimé ses sincères remerciements au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens pour leurs aides précieuses accordées à ceux cubains dans l'œuvre de construction et de protection du pays, y compris le soutien dans le domaine de la sécurité alimentaire. Miguel Díaz-Canel Bermúdez a également informé To Lam de la situation à Cuba au cours de ces derniers temps.

Pour sa part, le secrétaire général du Parti et président To Lam ont affirmé que le Vietnam suivait chaque étape du développement de Cuba, tout en appréciant les efforts énormes et constants du Parti communiste de Cuba (PCC) dans la mise en œuvre de la Résolution de son 8e Congrès.

To Lam s'est déclaré convaincu que le peuple cubain frère surmonterait bientôt les difficultés actuelles et réussirait à atteindre les objectifs fixés. Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens se tiennent toujours aux côtés du Parti, de l'État et du peuple cubains, considérant le succès de Cuba comme leur propre succès, a-t-il affirmé.

To Lam a exprimé sa profonde reconnaissance et ses remerciements pour les sentiments et l'aide précieuse que le Parti, l'État et le peuple cubains ont accordés à ceux vietnamiens dans la lutte pour la libération nationale d'hier et dans l'œuvre de construction et de protection de la Patrie d'aujourd'hui.

Il a affirmé la position cohérente du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens de maintenir la solidarité et de soutenir la lutte juste du peuple cubain, exigeant la levée du blocus et de l'embargo contre Cuba, ainsi que le retrait de Cuba de la liste unilatérale des pays soutenant le terrorisme.

Les deux dirigeants ont échangé des opinions sur les relations entre les deux Partis et les deux pays ces derniers temps et se sont réjouis du bon développement des liens bilatéraux à tous les niveaux et dans tous les domaines. Ils ont souligné les similitudes entre le Vietnam et Cuba dans l'histoire et l'âme, la voie vers le socialisme et les relations solides construites et cultivées au fil du temps par le président Hô Chi Minh et le leader Fidel Castro.

Les deux dirigeants sont déterminés à continuer de développer fortement la solidarité traditionnelle, l'amitié particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba à un nouveau niveau plus intégral, substantiel, efficace et durable, dans un esprit d'accompagnement, de coopération et de développement ensemble, pour la cause de la construction du socialisme, pour les intérêts des deux peuples et pour la paix, la coopération et le développement dans chaque région et dans le monde.

Dans cet esprit, les deux dirigeants sont convenus de renforcer la compréhension mutuelle, les échanges et la coordination sur les questions politiques et les stratégiques, notamment la valorisation de l’efficacité des visites et des échanges de connaissances sous diverses formes, en particulier au haut niveau, soulignant que la relation entre les deux Partis constitue le fondement politique qui guide l'orientation stratégique des relations bilatérales dans tous les domaines.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération et les échanges entre les départements et les agences consultatives des deux Partis en échangeant et en partageant leurs expériences et leurs théories sur la construction du socialisme et l’édification du Parti.

Les deux dirigeants ont convenu de bien se coordonner pour organiser prochainement le 6e séminaire théorique entre les deux Partis et la 2e Conférence scientifique internationale sur la vision révolutionnaire du Président Hô Chi Minh et du leader révolutionnaire cubain Fidel Castro.

Le secrétaire général et président To Lam et le premier secrétaire du PCC et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez ont souligné l'amélioration de l'efficacité du mécanisme du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba et d'autres mécanismes dans les domaines de la défense, de la sécurité et des relations étrangères.

Ils ont fermement convenu de promouvoir et d'approfondir la coopération économique, d'étudier conjointement de nouvelles méthodes de coopération et de surmonter les difficultés, en promouvant l'Accord commercial entre les deux pays pour augmenter la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux à 500 millions dollars dans les cinq prochaines années, de créer les conditions nécessaires aux activités commerciales durables des entreprises vietnamiennes à Cuba.

Les deux dirigeants ont soutenu les agences compétentes des deux parties pour renforcer la coordination dans la recherche de modèles de coopération dans la production agricole afin d'aider Cuba à augmenter sa production et sa capacité de production locale, à développer le secteur agricole et à assurer la sécurité alimentaire. Ils ont convenu simultanément de promouvoir et d'élargir la coopération dans les domaines de l'énergie, de la biotechnologie, de la santé, du tourisme, des télécommunications et de la construction ; promouvoir la coopération entre les localités et les populations des deux pays.

To Lam et Miguel Díaz-Canel Bermúdez ont également convenu de continuer à se soutenir mutuellement lau sein des organisations et lors des forums internationaux.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité et du développement. Ils ont convenu que les différends internationaux devaient être résolus par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. Ils ont affirmé que les relations entre les pays devaient être fondées sur le respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'égalité, du droit des peuples à l'autodétermination et des principes fondamentaux du droit international, notamment le respect de l'intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires intérieures.

To Lam et Miguel Díaz-Canel Bermúdez sont tombés d'accord pour ordonner aux agences, organisations et collectivités locales des deux pays de vulgariser largement et profondément les accords conclus lors de cette visite et les mettre en œuvre efficacement, dans le but d'obtenir des résultats tangibles dans les meilleurs délais.

Le dirigeant vietnamien a invité Miguel Díaz-Canel Bermúdez à effectuer une visite au Vietnam en 2025, à l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et du 50e de la Libération du Sud et de la Réunification du Vietnam.

Au cours de l'entretien, To Lam a annoncé un don de 10.000 tonnes de riz au peuple cubain, ainsi que de 500 ordinateurs au Comité central du Parti communiste cubain. La Confédération générale du Travail du Vietnam et diverses collectivités vietnamiennes ont également présenté des cadeaux au peuple cubain.

À l'issue de leur entretien, les deux dirigeants vietnamien et cubain ont assisté à la cérémonie de signature de sept accords de coopération entre des ministères, secteurs et localités des deux pays, dont un plan de coordination entre la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV et son homologue du PCC, un protocole d’accord de coopération entre la Banque d’Etat du Vietnam et la Banque centrale de Cuba, et un document de coopération entre les ministères de l'Agriculture des deux pays. -VNA/VI