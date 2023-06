Vietnam-Côte d’Ivoire : Vuong Dinh Huê s’entretient avec Adama Bictogo

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê s’est entretenu mercredi matin, 14 juin, à Hanoï avec son homologue ivoirien, Adama Bictogo, en visite officielle du 13 au 16 juin au Vietnam, suite à la cérémonie d’accueil en son honneur.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (droite) et son homologue ivoirien, Adama Bictogo. Photo : VNA

Adama Bictogo a transmis les salutations du président ivoirien Alassane Ouattara à Vuong Dinh Huê et à d'autres dirigeants de haut rang du Vietnam.



Il a déclaré qu'au cours de la dernière décennie, le PIB de la Côte d'Ivoire avait augmenté de plus de 7 % par an. Pour réduire son taux de pauvreté à 16% d'ici 2030, le pays poursuit ses réformes et ouvre sa porte à l'intégration mondiale.



Selon lui, la Côte d'Ivoire est devenue l'une des 10 premières économies en croissance en Afrique, avec plus de 80% de ses noix de cajou et 70% de la fibre de coton exportées vers le Vietnam. Le pays a également importé 40% de son riz et 45% d'autres biens tels que des machines et des motos du Vietnam.



L'invité a proposé que les deux législatures jouent un rôle moteur en exploitant davantage les avantages dans divers domaines, notamment l'agriculture. Des entreprises vietnamiennes pourraient implanter des usines de transformation de noix de cajou en Côte d'Ivoire, faciliter la formation d'experts vietnamiens pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la riziculture et la mécanisation de la riziculture d'eau. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire pourrait importer des produits mécaniques du Vietnam, a-t-il déclaré.



Adama Bictogo a appelé à l'aide du Vietnam dans la formation professionnelle des jeunes ivoiriens, notamment dans les domaines de l'informatique, de la mécanique et de l'électronique. Il a suggéré que les deux parties créent des conditions favorables pour que les hommes d'affaires et les citoyens voyagent facilement entre les deux pays par des vols directs.

En accord avec les propositions de Adama Bictogo, Vuong Dinh Huê a affirmé que le Vietnam est prêt à servir de pont pour que les marchandises de la Côte d'Ivoire pénètrent les marchés de l'ASEAN et de l'Asie, à travailler en étroite collaboration avec le pays africain pour accroître l'importation de noix de cajou, de coton et de cacao, notamment en développer la coopération de la chaîne de valeur dans la culture, la transformation et l'exportation de la noix de cajou. Des efforts seront faits pour renforcer la promotion du commerce et des investissements, et les liens entre les associations et les entreprises par le biais de visites et d'échanges. La Côte d'Ivoire devrait accroître les importations de produits de la force du Vietnam tels que les fruits de mer, les engrais, les vêtements, les chaussures, les appareils électroménagers, les matériaux de construction, l'électronique et les machines, a-t-il déclaré.

Le Vietnam est prêt à offrir tout le soutien possible aux entreprises ivoiriennes pour faire des affaires dans le pays et vice versa, a déclaré Vuong Dinh Hue, ajoutant que pour y parvenir, une coopération dans le secteur bancaire est nécessaire.

Il a exhorté la Côte d'Ivoire à répondre rapidement au projet de protocole d'accord sur la coopération économique et commerciale et à désigner les autorités responsables de l'accord commercial bilatéral avec le Vietnam. Il a également demandé des négociations actives en vue de la signature de documents de coopération, créant ainsi un cadre juridique pour les activités économiques, commerciales et d'investissement.

Les deux parties doivent continuer à discuter pour explorer les opportunités de coopération, a déclaré le dirigeant vietnamien, ajoutant que l'agriculture étant un domaine prioritaire via le mécanisme de coopération Sud-Sud.

A cette occasion, Vuong Dinh Huê a remercié la Côte d'Ivoire pour avoir créé des conditions favorables pour la communauté vietnamienne et reconnu les activités de l'Association des Vietnamiens qui y vit.

L'hôte et l'invité ont convenu d'établir des cadres juridiques qui ouvrent la voie à de nouveaux domaines de coopération.

À l’issue de leur entretien, Vuong Dinh Huê et Adama Bictogo ont signé un mémorandum de coopération entre les deux Assemblées nationales. Vuong Dinh Huê et Adama Bictogo ont signé un mémorandum de coopération entre les deux Assemblées nationales. Photo : VNA