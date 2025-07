Vietnam-Chine: Rencontre de dirigeants parlementaires à Genève

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite), et le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji. Photo: VNA



Le président de l’Assemblée nationale a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens saluaient hautement la récente visite d’État du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping. Il a qualifié cette visite d’événement historique marquant, véritable point culminant dans les relations entre les deux Partis et les deux pays en 2025, dotée d’une portée stratégique et d’une orientation à long terme pour le développement des relations Vietnam-Chine.

Le président de l’Assemblée nationale a souligné que les relations entre les deux pays avaient connu des avancées remarquables ces derniers temps. Il a indiqué que l’Assemblée nationale du Vietnam préparait activement la première réunion de la Commission interparlementaire entre les deux pays, et a exprimé le souhait d’accueillir Zhao Leji au Vietnam pour coprésider cet événement important.

Pour sa part, le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, a convenu que les deux parties devraient continuer à maintenir des échanges stratégiques réguliers entre les dirigeants des deux Partis et des deux pays, mettre en œuvre les résultats de la visite du secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, au Vietnam, et approfondir davantage la coopération entre les deux organes législatifs.

Les deux parties se sont félicitées de la participation de hauts dirigeants des deux pays aux célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, ainsi qu’à la commémoration du 80ᵉ anniversaire de la victoire du peuple chinois contre le fascisme.-VNA/VI