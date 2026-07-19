Vietnam - Chine : promouvoir les échanges de jeunes et renforcer les liens entre entreprises

L'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, s'exprime au séminaire. Photo: VNA

L'ambassade du Vietnam en Chine, en coordination avec le Comité d'organisation du Festival international de la culture de l'amitié de Chine (CIFCF), a organisé le 17 juillet à Pékin un séminaire réunissant de jeunes talents vietnamiens et chinois. L'événement visait à concrétiser le consensus des hauts dirigeants des deux pays sur le renforcement des échanges entre les jeunes et à offrir une plateforme de dialogue aux experts, entrepreneurs et représentants de la nouvelle génération afin d'élargir leur coopération. L'ambassade du Vietnam en Chine, en coordination avec le Comité d'organisation du Festival international de la culture de l'amitié de Chine (CIFCF), a organisé le 17 juillet à Pékin un séminaire réunissant de jeunes talents vietnamiens et chinois. L'événement visait à concrétiser le consensus des hauts dirigeants des deux pays sur le renforcement des échanges entre les jeunes et à offrir une plateforme de dialogue aux experts, entrepreneurs et représentants de la nouvelle génération afin d'élargir leur coopération.

Dans son allocution d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a salué la participation active des délégués, estimant qu'elle illustre le fait que la coopération bilatérale est portée non seulement par les gouvernements, mais également par les milieux économiques et la jeunesse. Il a rappelé que l'année 2026 marque l'entrée du Vietnam dans la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, tandis que la Chine engage son 15e Plan quinquennal, ouvrant pour les deux pays une nouvelle phase de développement.

Le diplomate a réaffirmé que le Vietnam attache une grande importance au renforcement de sa coopération avec la Chine et encourage l'intensification des échanges entre les jeunes, les universités, les instituts de recherche, les entreprises et les centres d'innovation.

Le président du CIFCF, Cui Yongan, a indiqué que son organisation entretenait depuis 28 ans des relations d'amitié avec plus d'une centaine d'ambassades et plus de dix organisations des Nations unies en Chine, l'ambassade du Vietnam figurant parmi ses principaux partenaires.

Selon lui, ce séminaire constitue une traduction concrète de la vision exprimée par les dirigeants des deux pays selon laquelle « l'amitié entre le Vietnam et la Chine trouve son origine dans les peuples, et son avenir repose sur la jeunesse ».

De son côté, le conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam en Chine, Nông Duc Lai, a souligné que cette rencontre revêtait une importance particulière pour la diplomatie populaire. Il a estimé que la participation d'entreprises et d'instituts de recherche des deux pays permettait aux participants de partager leurs expériences, d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération commerciale et de contribuer ainsi à approfondir le partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine.

Au cours des échanges, les représentants des entreprises ont présenté leurs activités, partagé leurs besoins de coopération et leurs expériences de développement, tout en examinant les perspectives de collaboration dans les domaines du commerce, de la transformation numérique, des technologies aéronautiques, de la santé et du développement durable. Les discussions ont également porté sur les mécanismes d'investissement, les politiques publiques, les procédures administratives et les évolutions du marché afin d'aider les jeunes entrepreneurs à mieux définir leurs stratégies de développement.

Chen Junqun, vice-présidente de l'Institut chinois de recherche économique, a estimé que l'organisation de ce séminaire par l'ambassade du Vietnam intervenait à un moment opportun, alors que les deux pays mettent en œuvre de nouveaux objectifs de développement. Selon elle, cette initiative contribue à concrétiser les orientations communes des dirigeants des deux pays et à créer une base solide pour renforcer les échanges entre les jeunes générations.

Elle a souligné que la jeunesse joue un rôle déterminant dans l'avenir de chaque nation et que le développement des échanges dans les domaines scientifique, technologique, culturel et des relations humaines ouvrira de nouvelles perspectives de coopération, au bénéfice des relations sino-vietnamiennes.

Évoquant les perspectives de coopération bilatérale, Chen Junqun a relevé que les échanges commerciaux entre les deux pays continuaient de progresser, illustrant le renforcement de leur coopération économique. Dans le contexte de la forte dynamique de croissance du Vietnam, elle s'est déclarée convaincue que la coopération économique et commerciale entre les deux partenaires stratégiques globaux continuera de s'étendre à de nouveaux secteurs et produira des résultats encore plus significatifs dans les années à venir. -VNA/VI