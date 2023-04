Vietnam-Chine : entretien téléphonique entre les deux PM Pham Minh Chinh et Li Qiang

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue chinois Li Qiang se sont mis d'accord sur les orientations de la coopération entre les deux pays dans les temps à venir, lors de leur entretien téléphonique du 4 avril.

La délégation vietnamienne lors de l'entretien téléphonique entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue chinois Li Qiang. Photo : VNA

Les dirigeants ont consenti à intensifier les échanges, la coordination et les efforts pour faire avancer les relations bilatérales vers une nouvelle période de développement, s'engageant à diriger les ministères et les localités de leurs pays respectifs pour réaliser les principales perceptions communes auxquelles sont parvenus le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et le secrétaire général du Parti communiste chinois et le président Xi Jinping, notamment la Déclaration commune sur la poursuite du renforcement et de l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine publiée en novembre 2022.



Les deux parties augmenteront également les contacts à tous les niveaux et renforceront la coopération dans divers domaines, en particulier dans les liens économiques et commerciaux, tout en intensifiant l'amitié entre les localités et les organisations populaires.



Ils maintiendront le mécanisme de coopération amicale entre les ministères de la Défense et les ministères de la Sécurité publique des deux pays, continueront à mettre en œuvre les trois documents juridiques sur les questions frontalières terrestres, discuteront et traiteront en temps opportun les problèmes émergents dans des efforts conjoints pour construire un frontière de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties étudient activement des mesures pour garantir la fluidification des échanges commerciaux et des transports (routier, ferroviaire, maritime et aérien confondus).

Il a également proposé à la Chine de continuer à faciliter les exportations de marchandises vietnamiennes, notamment les produits agricoles, d'augmenter le quota de marchandises vietnamiennes transitant par son chemin de fer vers un pays tiers et de créer des conditions favorables pour l’ouverture d’un nouveau bureau de Promotion commerciale du Vietnam en Chine.

Le Premier ministre vietnamien a salué l'investissement de la Chine dans des projets à grande échelle, de haute qualité et de nouvelles technologies au Vietnam, affirmant que les deux parties devraient redoubler d'efforts pour résoudre les problèmes prolongés dans certains projets de coopération tels que l'expansion de la deuxième phase de l’aciérie de Thai Nguyen, coopérer efficacement dans le tourisme et redoubler d'efforts pour promouvoir la coopération et les échanges entre les peuples.



Le Premier ministre Li Qiang a exprimé son appréciation et son accord avec les suggestions du Premier ministre Pham Minh Chinh concernant les domaines de coopération, et a affirmé que la Chine soutenait le Vietnam dans la réalisation de l’œuvre d'industrialisation et de modernisation et l'accroissement de son rôle international.



La Chine est prête à ouvrir son marché aux produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles, et à coopérer avec le Vietnam pour résoudre les projets de coopération stagnants, a déclaré le chef du gouvernement chinois.



Il a suggéré que les deux parties renforcent la connectivité stratégique et s'entraident dans la connectivité des infrastructures de transport, favorisent la coopération dans l'économie, le commerce et l'investissement, en particulier dans l'industrie manufacturière et l'agriculture, et travaillent ensemble pour maintenir les chaînes d'approvisionnement et de production.



Li Qiang a également affirmé que la Chine encouragera les échanges entre les peuples, facilitera les voyages des citoyens des deux pays et rétablira la coopération touristique.



Tous deux ont noté avec plaisir le développement positif des relations entre les deux Partis et les deux pays ces dernières années, en particulier après la visite en Chine du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong fin octobre 2022, et ont partagé le point de vue selon lequel les relations entrent dans une période de nouveau développement avec de nombreuses opportunités et avantages.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité la partie chinoise pour les succès du 20e Congrès national du Parti communiste chinois en octobre 2022 et de la première session du 14e Congrès national du peuple en mars 2023, et a félicité Li Qiang pour son élection au poste de Premier ministre du Conseil d'État du Chine.



Il a souhaité à la Chine de plus grands succès dans son chemin vers la construction d'un pays socialiste moderne, prospère, fort, démocratique, culturellement avancé, harmonieux et beau, avec un statut international de plus en plus élevé et des contributions actives à la paix, à la coopération et au développement dans la région et le monde.



Tous deux ont estimé que l'amitié traditionnelle qui est à la fois « camaraderie et fraternité » entre le Vietnam et la Chine, fondée et cultivée par le président Ho Chi Minh, le président Mao Zedong et des générations de dirigeants des deux pays, est un atout précieux partagé par les deux Partis et deux pays, et il doit être constamment hérité, protégé et promu.



Ils ont souligné l'importance des relations bilatérales pour le développement de chaque pays ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde en général.



En ce qui concerne les questions maritimes, les deux parties ont convenu de déployer des efforts conjoints pour maintenir la paix et la stabilité et de régler les problèmes de manière satisfaisante dans l'esprit des perceptions communes de haut niveau et de l'accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des conflits maritimes.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les deux parties devraient profiter des mécanismes de négociation existants afin de stimuler la coopération et de résoudre les problèmes survenus en mer par des mesures pacifiques et conformes au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (CNUDM), mettre pleinement et efficacement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et s'efforcer d'élaborer un code de conduite substantiel et efficace en Mer Orientale (COC) conformément aux droit international, y compris la CNUDM de 1982.