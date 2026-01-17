Vietnam : cap sur un Centre financier international d’ici février 2026

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Dans l’après-midi du 16 janvier, concluant la première réunion du Comité de pilotage du Centre financier international au Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef dudit Comité, a souligné la nécessité de lancer, au plus tard le 9 février 2026, le Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville, parallèlement à la mise en place d’un Centre d’arbitrage international et d’un tribunal spécialisé.

Il s’agit d’une mission politique et économique d’une importance particulière, illustrant la détermination du Vietnam à s’intégrer plus profondément dans le réseau financier mondial.

Lors de la réunion, le Comité de pilotage a procédé à un examen approfondi de la mise en œuvre des conclusions et orientations du Bureau politique concernant la création du Centre financier international ; évalué les plans de construction, de fonctionnement et de développement du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang et étudié les mécanismes et politiques spécifiques, le règlement de fonctionnement du Conseil d’administration ainsi que le règlement opérationnel du Centre financier international au Vietnam.

LLors de la réunion. Photo : VNA

Dans ses conclusions, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la construction d’un Centre financier international constitue une entreprise nouvelle, complexe et sans précédent pour le Vietnam. Toutefois, suivant le principe de « ne pas rechercher la perfection absolue, ne pas se précipiter, ne pas laisser passer les opportunités », et en avançant selon l’approche « agir tout en tirant les leçons de l’expérience, élargir progressivement », le gouvernement, les ministères, les secteurs et les collectivités locales ont déployé de grands efforts et obtenu des résultats initiaux importants.

À cet égard, les autorités compétentes ont soumis des rapports au Bureau politique afin d’obtenir ses conclusions et orientations sur l’établissement du Centre financier international au Vietnam ; l’Assemblée nationale a adopté la Résolution n° 222/2025/QH15 relative au Centre financier international ; et huit décrets d’application de cette résolution ont été élaborés et présentés au Gouvernement pour promulgation. Parallèlement, le Vietnam s’est activement inspiré des expériences internationales, a progressivement mis en place un modèle d’organisation et de gouvernance, et a commencé à constituer le Conseil d’administration du Centre financier international au niveau central ainsi que les organes exécutifs à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang.

Hô Chi Minh-Ville et la ville de Da Nang ont, de leur côté, pris l’initiative de préparer les ressources humaines, les infrastructures, les sièges et les autres conditions nécessaires au fonctionnement du Centre financier international, jetant ainsi des bases importantes pour la phase d’exploitation à venir.

Outre les résultats obtenus, le Premier ministre a clairement identifié plusieurs défis majeurs, notamment la concurrence accrue entre les centres financiers régionaux et mondiaux ; les exigences élevées en matière de ressources humaines de haute qualité, de mécanismes d’attraction des experts internationaux et de talents dans les domaines de la finance et de la technologie ; la nécessité de plans plus précis et de ressources clairement définies pour développer les infrastructures urbaines, les services ainsi que les espaces de vie et de travail conformes aux normes internationales. En outre, les mécanismes de gestion des risques, de contrôle de la conformité, de partage des données et de supervision selon les standards internationaux doivent être conçus de manière plus cohérente et intégrée.

Selon le Premier ministre, le facteur déterminant du succès du Centre financier international réside dans la crédibilité, la confiance, la stabilité et la capacité de prévisibilité. En conséquence, toutes les politiques doivent être transparentes et cohérentes ; les procédures standardisées ; les responsabilités individuelles clairement définies ; le traitement des dossiers rapide mais rigoureux ; l’ouverture maîtrisée ; et l’innovation encouragée sans compromettre la sécurité du système financier.

Pour la période à venir, le Premier ministre a demandé d’accélérer l’élaboration et la soumission au Gouvernement d’un décret relatif aux mécanismes et politiques spécifiques régissant le fonctionnement du Conseil d’administration du Centre financier international, ainsi que l’adoption du règlement de fonctionnement du Centre financier international et du règlement de travail du Conseil d’administration. Les deux villes sont également appelées à élaborer une Stratégie de développement du Centre financier international à l’horizon 2035, avec une vision jusqu’en 2045, en veillant à sa conformité aux réalités nationales, aux tendances internationales et à sa faisabilité.

Réaffirmant que les institutions constituent la percée stratégique et le cœur de la compétitivité, le Premier ministre a souligné que celles-ci doivent être supérieures, différenciées et conformes aux pratiques internationales, tout en restant adaptées aux conditions spécifiques du Vietnam, garantissant la souveraineté, la sécurité financière et la sûreté des données. Réaffirmant que les institutions constituent la percée stratégique et le cœur de la compétitivité, le Premier ministre a souligné que celles-ci doivent être supérieures, différenciées et conformes aux pratiques internationales, tout en restant adaptées aux conditions spécifiques du Vietnam, garantissant la souveraineté, la sécurité financière et la sûreté des données.

Dans un contexte de concurrence mondiale intense, les mécanismes doivent être suffisamment distinctifs, attractifs et transparents ; leur mise en œuvre doit être déterminée, disciplinée et professionnelle ; la gestion des risques rigoureuse, tout en assurant des procédures administratives fluides et efficaces ; le tout dans le respect du principe d’harmonisation des intérêts et de partage des risques, afin de préserver la stabilité macroéconomique et la sécurité du système financier.

Le Premier ministre a particulièrement insisté sur le rôle central de l’être humain, considéré à la fois comme le sujet, l’objectif et le moteur du développement. Pour disposer d’un Centre financier international, il est indispensable de former une équipe de gestionnaires, de dirigeants, d’experts et de ressources humaines dans les domaines de la finance, de la technologie, du droit et de l’audit répondant aux normes internationales, dotés d’une éthique professionnelle et d’une discipline de conformité élevées. Parallèlement, les infrastructures constituent le socle fondamental, incluant les infrastructures de transport, d’énergie, numériques, de données, de cybersécurité, les centres de données et les plateformes de transaction modernes.

Soulignant que le marché et les produits doivent servir de critères d’évaluation, le Premier ministre a exigé que le Centre financier international apporte des réponses claires aux questions suivantes : quels établissements attirer, quels produits proposer, quels marchés et quels clients servir ; quelle valeur ajoutée créer pour l’économie ; quelles contributions apporter à la croissance et à l’emploi ; et quels effets d’entraînement générer pour les autres secteurs.

Il a également demandé de définir clairement les rôles et de renforcer la complémentarité entre le Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville et celui de Da Nang, afin d’éviter toute concurrence interne, chevauchement ou dispersion. Dans cette optique, l’échelon central fixe l’orientation générale, tandis que les collectivités locales prennent l’initiative de la mise en œuvre, en assurant une coordination étroite, un partage des données, des ressources et des expériences.