Vietnam : cap de 550 milliards de dollars d’exportations dans un contexte mondial incertain

Le franchissement du cap des 550 milliards de dollars d’exportations en 2026 représente bien plus qu’une simple cible comptable pour le Vietnam. Il s’agit d’un véritable test de résilience structurelle pour l’économie nationale, dans un contexte de volatilité des marchés mondiaux et de saturation du modèle de croissance extensive.

L’année 2025 s’est achevée sur une performance remarquable malgré des vents contraires. En dépit des tensions géopolitiques mondiales et des catastrophes naturelles nationales, les échanges commerciaux du Vietnam ont dépassé les 930 milliards de dollars (+18,2 % sur un an). Pour la première fois, les exportations ont atteint 475 milliards de dollars, soit une progression de 70 milliards par rapport à 2024.

Pourtant, la trajectoire ascendante n’est plus garantie pour 2026. Lors d’une conférence de haut niveau, le ministère de l’Industrie et du Commerce a identifié plusieurs obstacles majeurs. Selon Nguyên Anh Sơn, directeur de l’Agence de l’import-export, la dépendance persistante aux investissements directs étrangers (IDE) et aux matières premières importées fragilise la souveraineté économique. « Le manque de marques nationales fortes et la faible valeur ajoutée de certains produits, notamment dans l’électronique, demeurent des défis structurels », a-t-il précisé.

Le défi est également diplomatique et systémique. Lors du dernier Forum économique mondial, Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC, a alerté sur la montée du protectionnisme. Pour une économie ouverte comme celle du Vietnam, l'accumulation de barrières tarifaires et de mesures de rétorsion, notamment en provenance des grandes puissances comme les États-Unis, rend l'environnement commercial imprévisible.

Conformément à la Résolution 01/NQ-CP du gouvernement du 8 janvier 2026, le Vietnam vise une croissance des exportations de 15 à 16 % cette année. Cet objectif implique d’atteindre un chiffre d’affaires annuel de 546 à 550 milliards de dollars, soit une moyenne mensuelle de 45 à 46 milliards de dollars. Un palier ambitieux, sachant que le record mensuel de 2025 n’a atteint les 44 milliards qu’en décembre.

M. Can Van Luc, économiste en chef de la BIDV, tempère les attentes en soulignant que les prévisions actuelles oscillent plutôt entre 12 et 14 %. La saturation de certains secteurs traditionnels, tels que le textile et la chaussure, face à la montée des produits technologiques, nécessite une révision de la stratégie sectorielle.

Face à l’épuisement du modèle fondé sur le volume, les autorités préconisent une « expansion intelligente ». Trần Thanh Hải, directeur adjoint de l’Agence de l’import-export, met en garde contre la dépendance excessive aux marchés américain et chinois, qui expose les exportations aux revirements de politiques commerciales étrangères.

L’exemple du café est emblématique : après une année 2025 record (8,92 milliards de dollars), le secteur doit désormais privilégier la transformation profonde et la traçabilité plutôt que le seul volume brut.Pour maintenir son rang de puissance commerciale, le Vietnam mise sur trois piliers : la diversification via les 17 accords de libre-échange (ALE) existants ; la montée en gamme vers des standards de production « verts » et durables ; le commerce électronique transfrontalier, qui génère déjà plus de 4,5 milliards de dollars et s'affirme comme un nouveau moteur de croissance B2B.

En conclusion, Nguyên Anh Son réaffirme l’engagement du ministère à surveiller étroitement les ajustements politiques des grandes puissances, tout en accélérant la simplification des procédures administratives. En 2026, l’enjeu pour le Vietnam ne sera pas seulement de vendre davantage, mais de vendre mieux : transformer la quantité en qualité pour assurer une croissance pérenne et plus souveraine. -VNA/VI