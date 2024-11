Vietnam, Canada et Singapour: un trio gagnant dans le cadre du CPTPP

Lors de la rencontre entre le vice-Premier ministre et ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, Gan Kim Yong, et le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien. Photo : VNA

Dans le cadre des activités de la conférence de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) tenue le 28 novembre à Vancouver (Canada), le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a eu des réunions bilatérales avec la ministre canadienne du Commerce international, de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng et le vice-Premier ministre et ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, Gan Kim Yong.



Lors de la rencontre avec la ministre Mary Ng, les deux parties ont discuté du renforcement des relations diplomatique et commerciale, du partenariat économique et du partenariat global Vietnam-Canada.



Concernant la coopération bilatérale, les deux ministres ont examiné les activités du Comité mixte Vietnam-Canada sur l'économie, au cours duquel le Vietnam a proposé une coordination étroite avec le Canada pour concrétiser les engagements en matière de facilitation du commerce et des investissements, de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique.



Les exportations du Vietnam vers le Canada ont fortement augmenté depuis l'entrée en vigueur du CPTPP. Au cours des dix premiers mois de cette année, les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté de 15%, atteignant près de 6 milliards de dollars. Le Vietnam est actuellement le plus grand partenaire du Canada au sein de l'ASEAN (représentant 43,6% des importations totales du Canada en provenance de la région).



Le Canada investit dans 16 secteurs au Vietnam et se classe actuellement au 14e rang sur 43 pays et territoires ayant des projets d'investissement dans ce pays d'Asie du Sud-Est.



En outre, le ministre Nguyen Hong Dien a également exprimé sa préoccupation face à la fréquence croissante des cas de défense commerciale contre les produits vietnamiens sur le marché canadien et a demandé au Canada de se conformer strictement aux réglementations de l'Organisation du commerce mondial (OMC) et aux pratiques internationales qui créent des conditions favorables à la partie vietnamienne pour fournir des informations, des documents et exprimer des opinions dans des affaires.



En rencontrant le vice-Premier ministre et ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour Gan Kim Yong, le ministre Nguyen Hong Dien a déclaré que les deux parties devraient continuer à promouvoir une coopération approfondie et intégrale servant de base pour les deux gouvernements d'envisager d'élever leurs relations au niveau du partenariat stratégique global. La partie vietnamienne a également proposé à Singapour de faciliter l'importation de marchandises vietnamiennes, en particulier de produits agricoles transformés, de produits aquatiques et alimentaires.



Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement le protocole d'accord sur le plan de coopération économique et commerciale, ainsi que de discuter de mesures pour promouvoir le commerce électronique transfrontalier entre les deux pays. Elles ont convenu de coopérer étroitement dans les activités de mise en œuvre et d'élargir l'accord CPTPP afin d'améliorer l'efficacité de sa mise en œuvre dans les temps à venir.



Lors de cette conférence du CPTPP, le Vietnam a proposé de créer un secrétariat pour ce cadre de coopération et cette proposition a été soutenue par la plupart des membres du CPTPP. - VNA/VI