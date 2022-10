Vietnam-Cambodge : promouvoir la coopération entre Hanoï et Phnom Penh

Dinh Tien Dung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti et chef de la délégation des députés de Hanoï, a reçu le 25 octobre à Hanoï le président du Sénat du Cambodge, Samdech Say Chhum, en visite officielle au Vietnam.

Lors de la réception, Dinh Tien Dung a souligné que la capitale vietnamienne s’intéressait toujours à promouvoir ses activités de coopération avec Phnom Penh.

Hanoï souhaite que le président du Sénat cambodgien, Samdech Say Chhum, continue de soutenir le renforcement de la coopération entre les deux capitales et la mise en œuvre de leurs accords de coopération, a-t-il déclaré.

Dinh Tien Dung a également déclaré espérer que le Sénat cambodgien continuerait de renforcer la coopération, d’échanger des informations et des expériences, de promouvoir la mise en œuvre des déclarations communes Vietnam-Cambodge et des accords entre les deux Partis et les deux États.

De son côté, le président du Sénat cambodgien a affirmé que cette visite au Vietnam était l'occasion pour les deux pays de consolider leurs relations, de marquer le 55e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (24 juin 1967) et l’Année de l’amitié Vietnam – Cambodge 2022.

Samdech Say ChChums'est déclaré convaincu que les résultats de cette visite contribueraient à consolider et à élargir l'amitié, la solidarité et la coopération intégrale Vietnam-Cambodge, aux bénéfices des deux peuples et des deux pays.-