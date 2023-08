Vietnam-Cambodge : conversation téléphonique entre Nguyên Phu Trong et Hun Sen

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong s’est entretenu en ligne le 5 août avec le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, également président du Parti du Peuple cambodgien (PPC).

Lors de la conversation téléphonique. Photo : VNA

Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen l’a tenu informé de la situation au Cambodge et des résultats des récentes élections législatives dans son pays tout en saluant les acquis obtenus par le Vietnam. Il s’est dit convaincu que sous la direction du Parti communiste du Vietnam, avec à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le peuple vietnamien continuerait à récolter de nouveaux résultats encore plus importants et réaliserait avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a affirmé que les dirigeants du PPC, de l'Assemblée nationale et du gouvernement cambodgien dans les temps à venir, dont le général, le Dr Hun Manet, a été présenté par le PPC comme candidat au poste de Premier ministre, continueront à préserver et cultiver la relation traditionnelle entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays pour atteindre à une nouvelle hauteur.

De son côté, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong a félcité le Cambodge pour le succès des récentes élections législatives qui a affirmé encore une fois le rôle et la position du PPC sous la direction de son président, le Premier ministre Hun Sen, ainsi que la confiance et le soutien du peuple cambodgien à ce Parti.

Le Vietnam soutient énergiquement l’édification et le développement du Cambodge sous la direction du PPC et du nouveau gouvernement, a-t-il ajouté.