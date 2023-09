Vietnam-Bulgarie: Entretien entre les présidents des Assemblées nationales

La cérémonie d’accueil officielle du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, en visite officielle en Bulgarie, a eu lieu dans la matinée du 25 septembre à Sofia. La cérémonie d’accueil a été présidée par le président de l’Assemblée nationale bulgare, Rosen Zhelyazkov.

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, et son homologue bulgare, Rosen Zhelyazkov, signent un protocole d’accord de coopération entre les deux organes législatifs. Photo: VNA

Dès la cérémonie d'accueil, Vuong Dinh Hue a eu une rencontre restreinte et s’est entretenu avec son homologue bulgare.

Lors de l’entretien, Rosen Zhelyazkov a affirmé que la Bulgarie attachait toujours de l’importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme entre les deux pays. Il a affirmé que la visite du président de l'Assemblée nationale vietnamienne marquait une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays.

Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam se souvenait toujours de l'aide précieuse et sincère de la Bulgarie pendant sa lutte d’hier pour l'indépendance nationale ainsi que dans le processus de développement national d’aujourd'hui. Il a également déclaré que le Vietnam souhaitait renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec la Bulgarie.

Sur le plan politique et diplomatique, les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, d’intensifier la coopération entre les commissions et agences de l'Assemblée nationale, de favoriser la mise en œuvre des accords et engagements entre les deux pays. Ils ont en outre décidé de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement lors des forums régionaux et internationaux.

Afin d'améliorer la balance commerciale et de renforcer la coopération économique, les deux parties ont affirmé leur soutien à la mise en œuvre efficace des documents signés bilatéralement ainsi que dans le cadre de l'UE. Elles ont convenu d’organiser prochainement la 24e réunion du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale et scientifique, de favoriser l’accès des produits de l’une au marché de l’autre, d’élargir la coopération à de nouveaux domaines tels que la haute technologie, l’innovation, la santé, l’économie maritime, la logistic...

Les deux parties ont également convenu que l'éducation, la formation, le travail, le tourisme et la coopération décentralisée étaient des domaines traditionnels de coopération qui devaient être exploités plus efficacement dans les temps à venir.

A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a remercié l'Assemblée nationale bulgare pour la ratification de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam (EVIPA). Il a également remercié la Bulgarie pour avoir créé des conditions favorables à la communauté vietnamienne d’un millier de personnes sur son sol, souhaitant que la Bulgarie continue de la soutenir.

S’agissant des relations entre les deux Assemblées nationales, les deux parties ont insisté sur la nécessité de maintenir les échanges réguliers de délégations, d’améliorer le partage d'informations et d'expériences dans les activités parlementaires, de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux...

En ce qui concerne les questions internationales et régionales, les deux dirigeants ont convenu que tous les conflits et différends devraient être résolus par des moyens pacifiques, sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies. Vuong Dinh Hue a demandé à la Bulgarie de continuer à soutenir le rôle central de l'ASEAN et la position de l'ASEAN en Mer Orientale. Rosen Zhelyazkov a déclaré que la Bulgarie appréciait grandement le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans l'ASEAN ainsi que la politique étrangère pacifique du Vietnam.

Dès leur entretien, les présidents des Assemblées nationales vietnamienne et bulgare ont signé un protocole d’accord de coopération entre les deux organes législatifs. Ce protocole d'accord prend effet à la date de signature et remplace le protocole d'accord signé par l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée nationale de Bulgarie le 16 avril 2012.

Les deux dirigeants ont ensuite assisté à la cérémonie de signature et d’échange de quatre documents de coopération, dont un protocole d’accord de coopération entre le bureau de l’Assemblée nationale vietnamienne et le secrétariat de l’Assemblée nationale bulgare, un programme de coopération dans la culture entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère bulgare de la Culture pour 2024-2026, un plan de coopération dans le tourisme entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère bulgare du Tourisme pour 2024-2026, et un document de coopération entre la province vietnamienne de Vinh Phuc et Pernik (Bulgarie).